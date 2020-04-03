【新冠肺炎・措施】星洲關閉非必要工作場所　秘魯限男女隔日出行

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了歐洲及亞洲等地，美國的確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

新加坡：新加坡政府宣布從4月7日起，所有提供非必要服務的工作場所關閉，但美食中心「巴剎」、超級市場、小販中心、餐館和公共交通等基本服務會照常營運，提供必要服務且不會關閉的場所還包括銀行和診所。總理李顯龍也宣布，所有學校和高等學府將從4月8日起，全面實行居家學習。

秘魯：秘魯4月2日起限制男女隔日出行。男性只能於周一、周三和周五外出，女性只能在周二、周四和周六外出。所有人周日不得外出。預計措施維持至4月12日。

俄羅斯：總統普京（Vladimir Putin）4月2日宣布，延長全國的停工令至4月底，並強調所有員工的薪金不受影響。他亦指部分必需的工業及糧食店和藥房等會如常營業。

泰國：政府4月2日發聲明表示，當地由4月3日開始會在晚上10時至次日凌晨4時實施全國宵禁，以防止病毒傳播。部分人可獲豁免，包括負責醫療物資運輸者、負責協助隔離者和病患的人士及醫護人員。

馬來西亞：馬來西亞4月1日刊憲，當地實施新管制措施，民眾僅能在住所10公里內範圍移動，禁令直至4月14日。民眾除非有合理需要，否則外出購買食物、日用品、藥物及營養補充劑時不准有他人隨行。違例者面臨的最高刑罰為罰款1000令吉（約1,777港元）及監禁6個月。

墨西哥：墨西哥外交部4月1呼籲民眾避免不必要的旅遊，特別不要前往鄰國美國。外交部又表示，在國外永久居住的墨西哥人應該留在家中，避免外遊，包括前往墨西哥，特別是在美國居住的墨西哥人。

日本：東京都教育委員會4月1日舉行臨時會議，決定延長都立學校停課至黃金周結束的5月6日。

美國：紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）4月1日表示， 過去數周已警告過民眾在公眾地方減低密度，但由於民眾不配合社交疏離規定，下令關閉紐約市所有遊樂場，防止病毒傳播。 公園則會保持開放，讓居民可以出外做運動。

佛羅里達州及內華達州4月1日宣布，將實施居家隔離令。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）指，從4月2日午夜開始，所有居民除了購買生活物資、看醫生等必要活動外，不得外出，有關命令至少維持30日。內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）亦指出，由當地2日起實行居家隔離令，所有非必要場所、遊樂場所及學校，將延長關閉時間至4月底。

美國新冠肺炎疫情：紐約市的世貿中心一號大樓3月30日點紅、藍和白燈，表彰全國努力抗疫。（Reuters）

意大利：意大利總理孔特（Giuseppe Conte）4月1日宣布，原定4月3日屆滿的封城措施延長至本月13日。孔特指出，如果民眾不再遵守限制，又或者政府放寬有關措施，所有的犧牲都將白費。

德國：總理默克爾（Angela Merkel）4月1日表示，延長封城令至4月19日，防止疫情擴散。當局會在復活節假期後，重新評估有關措施。默克爾又指，政府推出的社交疏離措施初見成效，但距離目標仍然很遠，她警告民眾在復活節期間，仍然需要保持社交距離。