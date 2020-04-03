【新冠肺炎・疫情】全球確診個案突破100萬　美國逾6,000人死亡

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、意大利及西班牙的確診個案已超越中國，其中美國及西班牙的死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破100萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，香港時間4月3日下午3時35分，全球新冠肺炎確診病例新增5,044宗，達到1,016,534宗，死亡病例新增301宗，至53,164宗，痊癒個案有211,856宗，增加1,670‬宗。

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印度：衞生和家庭福利部4月3日指出，該國過去24小時確診病例超越2300個，新增336宗，至累計2,301宗，死亡病例新增3宗，累計56宗。在累計確診個案中，尚有2,088個案仍在就醫，此外迄今156人已痊癒。

俄羅斯：俄羅斯4月3日新增601宗確診個案，累計增至4,149宗，累計死亡個案達34宗。根據德國斯塔蒂斯塔調查公司（Statista）的數據4,149個確診個案中，281人已痊癒。此外，累計確診個案亦不包括3名自郵輪「鑽石公主號」撤走的俄羅斯公民。

德國：德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月3日公布數據顯示，德國確診病例新增6,174宗，累計79,696宗，死亡病例新增145宗，累計1,017宗。

泰國：新冠肺炎疫情管理中心（Center for COVID-19 Situation Administration）發言人表指出，泰國4月3日新增103宗確診病例及4宗死亡病例，累計確診病例增至1,978宗，累計死亡病例增至19宗。

巴西：衞生部網站4月2日數據顯示，巴西新增1,074宗確診個案，是連續第3日增加逾千宗確診個案，累計增至7,910宗；死亡個案增加58宗，累計增至299宗。

日本：日本4月2日新增240宗確診個案，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至3,445人。全國新增2宗死亡個案，分別來自北海道札幌市和福井縣越前市，累計死亡個案增至82宗。

東京都4月2日新增97宗確診個案，再創單日新高，累計684人確診。

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美國：截至香港時間4月3日下午4時02分，約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，美國確診個案新增3,381宗，至245,573宗，死亡個案達6058宗，新增132‬宗。

重災區紐約州在美國時間4月2日晚上新增8,460宗確診個案，累計增至92,506宗。死亡個案增至2,373宗，增加1,941宗。紐約州的個案佔全美38%。

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意大利：民防局4月2日公布新增760宗死亡個案，累計增至13,915宗。確診個案增加4,668宗，累計增至115,242宗。累計有18,278人已經出院。意大利新增確診個案數目連續第四日維持4,050宗至4,782，政府預期進入平穩期。

西班牙：西班牙再度錄得單日死亡人數新高，國內累計死亡個案在4月2日超越1萬人。當地死亡個案由950個增至10,003個。西班牙累計確診個案為110,238個，新增8,102個。

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法國：衞生部4月1日公布新增471宗死亡個案，累計增至4,503宗。連同另外統計有884人於療養院病逝，總數為5,387人。另外確診個案增加2,116宗，累計增至59,105宗。

英國：政府4月2日公布新增569宗死亡個案，累計增至2,921宗。另外新增個案方面，當地再多4,244宗病例，累計升至33,718宗。

德國：德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月2日公布的數據顯示，德國的確診病例增加6,156宗，累計73,522宗，死亡病例增加140宗，累計872宗。

澳洲新冠肺炎疫情：澳洲目前已有4,557人確診新冠肺炎。圖為3月31日，塔拉梅林高速公路一個電子告示牌屏顯示「留在家中，拯救生命」。（Getty）

伊朗：伊朗衞生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）4月2日表示，伊朗過去24小時死亡個案新增124宗，累計死亡個案增至3,136宗；確診個案新增2,875宗，累計確診個案增至50,468宗，有16,711人復康。

泰國：新冠肺炎疫情管理中心（Center for COVID-19 Situation Administration）發言人4月2日表示，泰國新增104宗確診個案及3宗死亡個案，累計確診個案增至1,875宗，累計死亡個案增至15宗。

圖為3月24日西班牙馬德里一名病人被轉送到一個改作醫療用途的酒店。（AP）

韓國：韓國中央防疫對策本部4月3日指，截至當天凌晨零時，韓國較前一天零時新增86個，累計確診10,062個。截至當天上午11時，韓國的死亡個案在當天新增5個，累計174個，累計有6,021人康復並解除隔離。

據韓國中央防疫對策本部4月2日公布，截至當天凌晨零時，韓國較前一天零時新增89個，累計確診9976個。

韓國累計死亡病例169個，較前日增加4個。平均死亡率為1.69%，80歲以上患者死亡率達到18.76%。累計治癒並解除隔離病例共5828個，較前日增加261個。

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