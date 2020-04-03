【新冠肺炎】英國首相約翰遜仍有徵狀　或繼續隔離並指揮防疫

現年55歲的英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月27日宣布確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），原本經過7天隔離就能「出關」，但英國媒體報道，約翰遜依然有輕微徵狀，可能必須繼續隔離，以「遙控」方式指揮政府防疫。

新型冠狀病毒肺炎：英國4月2日舉行為國民保健署加油打氣的活動。圖為同日英國首相約翰遜在倫敦唐寧街11號門前為國民保健署鼓掌。（Reuters）

約翰遜和衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）同日宣布確診新冠肺炎。夏國賢完成7日自我隔離後，已經回到工作崗位，4月2日代替約翰遜召開疫情例行記者會，但約翰遜仍有徵狀，並沒有完全痊癒。

約翰遜原本預計在確診7天後解除隔離，不過英國《衛報》報道，約翰遜辦公室發言人表示，他目前有「輕微徵狀」。

發言人表示：「指引中所說的是，如您仍有例如發燒的徵狀，您應繼續自行隔離直至體溫回復正常。如您持持續發燒，根據指引您應繼續隔離7天或更長時間。」當發言人被問到約翰遜目前有否發燒時回答稱，約翰遜仍有「輕微徵狀」。

約翰遜自從開始居家隔離之後，一直在唐寧街11號自行隔離，透過視像會議指揮政府防疫，亦不時拍攝影片上載到Twitter。