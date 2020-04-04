【新冠肺炎・各地措施】特朗普禁出口N95口罩　土耳其實施宵禁

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了歐洲及亞洲等地，美國的確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

美國：總統特朗普（Donald Trump）4月3日簽署備忘錄，下令政府禁止出口N95口罩和其他防護裝備。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）4月1日下令關閉紐約市所有遊樂場。公園則會保持開放，讓居民可以出外做運動。

佛羅里達州及內華達州4月1日宣布，將實施居家隔離令。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）指，從4月2日午夜開始，所有居民除了購買生活物資、看醫生等必要活動外，不得外出，有關命令至少維持30日。內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）亦指出，由當地2日起實行居家隔離令，所有非必要場所、遊樂場所及學校，將延長關閉時間至4月底。

土耳其：總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）4月3日宣布，從當地時間3日午夜起，向20歲以下民眾頒布宵禁令。全國31個城市會封城15天，包括最大城市伊斯坦布爾（Istanbul），禁止城際之間的交通，但運送食品、藥物及衛生用品等必須品的車輛則不受限制。

日本：東京都政府借用酒店讓輕微徵狀患者入住，以解決患者驟增導致病床不足的問題。東京都知事小池百合子4月3日表示，有關酒店最快下周開始可以入住。她稱會借用一整棟酒店，並指正與酒店及當地地方政府協調。厚生勞動省同日亦公布讓輕微徵狀患者在酒店或自己家中療養的方針。

東京都教育委員會4月1日舉行臨時會議，決定延長都立學校停課至黃金周結束的5月6日。

新加坡：新加坡政府宣布從4月7日起，所有提供非必要服務的工作場所關閉，但美食中心「巴剎」、超級市場、小販中心、餐館和公共交通等基本服務會照常營運，提供必要服務且不會關閉的場所還包括銀行和診所。總理李顯龍也宣布，所有學校和高等學府將從4月8日起，全面實行居家學習。

秘魯：秘魯4月2日起限制男女隔日出行。男性只能於周一、周三和周五外出，女性只能在周二、周四和周六外出。所有人周日不得外出。預計措施維持至4月12日。

俄羅斯：總統普京（Vladimir Putin）4月2日宣布，延長全國的停工令至4月底，並強調所有員工的薪金不受影響。他亦指部分必需的工業及糧食店和藥房等會如常營業。

泰國：政府4月2日發聲明表示，當地由4月3日開始會在晚上10時至次日凌晨4時實施全國宵禁，以防止病毒傳播。部分人可獲豁免，包括負責醫療物資運輸者、負責協助隔離者和病患的人士及醫護人員。

馬來西亞：馬來西亞4月1日刊憲，當地實施新管制措施，民眾僅能在住所10公里內範圍移動，禁令直至4月14日。民眾除非有合理需要，否則外出購買食物、日用品、藥物及營養補充劑時不准有他人隨行。違例者面臨的最高刑罰為罰款1000令吉（約1,777港元）及監禁6個月。

墨西哥：墨西哥外交部4月1呼籲民眾避免不必要的旅遊，特別不要前往鄰國美國。外交部又表示，在國外永久居住的墨西哥人應該留在家中，避免外遊，包括前往墨西哥，特別是在美國居住的墨西哥人。

美國新冠肺炎疫情：紐約市的世貿中心一號大樓3月30日點紅、藍和白燈，表彰全國努力抗疫。（Reuters）

意大利：意大利總理孔特（Giuseppe Conte）4月1日宣布，原定4月3日屆滿的封城措施延長至本月13日。孔特指出，如果民眾不再遵守限制，又或者政府放寬有關措施，所有的犧牲都將白費。

德國：總理默克爾（Angela Merkel）4月1日表示，延長封城令至4月19日，防止疫情擴散。當局會在復活節假期後，重新評估有關措施。默克爾又指，政府推出的社交疏離措施初見成效，但距離目標仍然很遠，她警告民眾在復活節期間，仍然需要保持社交距離。