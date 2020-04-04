【新冠肺炎・疫情】日本東京都首見　單日增逾100確診個案

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、意大利及西班牙的確診個案已超越中國，其中美國及西班牙的死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破109萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，香港時間4月4日下午1時47分，全球新冠肺炎確診病例新增4,366‬宗，達到1,100,283宗，死亡病例新增142宗，至58,929宗，痊癒個案有226,669宗，增加873‬‬宗。

圖為4月4日，日本明仁上皇（左）及上皇后美智子抵達高輪皇族邸。（AP）

日本：當地媒體4月4日引述東京都相關人士稱，截至下午4時，都內新增118宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，這是當地首次單日超過100個案例。



日本3日新增354個確診案例，單日確診個案首次超過300宗。全國確診個案累計有3,837個，除去郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，以及包機返國的人外，累計3,111人確診。

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俄羅斯：俄羅斯衞星網報道4月4日報道，首都莫斯科一夜間新增434確診個案，累計個案增至3,357個。市內死亡個案有4個。

《莫斯科時報》4月4日報道，俄羅斯當天新增582確診個案，令全國累計確診個案增至4,731個，累計死亡個案34個。意大利：民防局4月3日公布新增766宗死亡個案，累計增至14,681宗。確診個案增加4,585宗，累計增至119,827宗。累計有19,758人已經出院。意大利新增確診個案數目連續第五日維持4,050宗至4,782宗之間，政府預期進入平穩期。

西班牙：衞生部公布的數據顯示，截止4月2日晚上8時，該國新增7,472宗確診個案，累計117,710宗。西班牙死亡個案新增932宗，自3月26日以來單日死亡人數回落，累計10,935宗。康復個案達30,513宗。

伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月3日表示，該國過去24小時新增2,715宗確診個案及134宗死亡個案，累計確診個案增至53,183宗，累計死亡個案增至3,294宗。伊朗目前有17,935人康復。

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印度：衞生和家庭福利部4月3日指出，該國過去24小時確診病例超越2300個，新增336宗，至累計2,301宗，死亡病例新增3宗，累計56宗。在累計確診個案中，尚有2,088個案仍在就醫，此外迄今156人已痊癒。

泰國：新冠肺炎疫情管理中心（Center for COVID-19 Situation Administration）發言人表指出，泰國4月3日新增103宗確診病例及4宗死亡病例，累計確診病例增至1,978宗，累計死亡病例增至19宗。

日本：日本4月2日新增240宗確診個案，連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員在內，全國感染者增至3,445人。全國新增2宗死亡個案，分別來自北海道札幌市和福井縣越前市，累計死亡個案增至82宗。

東京都4月3日新增89宗確診個案，累計773人確診。

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美國：截至香港時間4月4日上午6時52分，約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，美國確診個案新增30,013宗，至275,586宗，死亡個案達7,087宗，新增1,029‬宗。

重災區紐約州新增10,481宗確診個案，累計增至102,987宗。死亡個案增至3,218宗，增加845宗。紐約州的個案佔全美約37%。

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法國：衞生部4月3日公布新增588宗死亡個案，創單日新高，累計增至5,091宗。連同另外統計有884人於療養院病逝，總數為6,507人。另外確診個案增加5,233宗，累計增至64,338宗。

英國：政府4月3日公布新增684宗死亡個案，累計增至3,605宗。另外新增個案方面，當地再多4,450宗病例，累計升至38,168宗。

德國：德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月3日公布數據顯示，德國確診病例新增6,174宗，累計79,696宗，死亡病例新增145宗，累計1,017宗。

圖為3月24日西班牙馬德里一名病人被轉送到一個改作醫療用途的酒店。（AP）

韓國：中央防疫對策本部4月4日指，截至當天凌晨零時，韓國較前一天零時新增94個，累計確診10,156個。截至當天上午11時，韓國的死亡個案在當天新增3個，累計177個，累計有6,325人康復並解除隔離。

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