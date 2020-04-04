【新冠肺炎・美國】國務院籲公民快回國　否則可能滯留外地

美國務院官員4月3日召開電話記者會，呼籲美國公民盡快回國，否則可能會在當地滯留。

國務院4月1日表示，已從60國、利用逾350班機撤走逾3萬人，但有2.4萬人稱希望美國協助他們回到本國。

官員在記者會上指出，政府或將不可能將身在部分地方的美國公民帶回來。國務院官員觀察到，多間航空公司繼續停飛航班，以及愈多國家在關閉空域以及邊境。

國務院領事司（Bureau of Consular Affairs）首席副助卿布朗利（Ian Brownlee）表示，隨着疫情發展，美國在協助、與航空公司合作或是安排撤僑班機上的能力會面對限制，甚至沒得安排。

The Department of State urges Americans not to delay travel home. Transportation options may soon be unavailable. https://t.co/pGVLT6SbDV pic.twitter.com/W068bEYOCx — Travel - State Dept (@TravelGov) April 2, 2020

他警告說，國務院不能繼續保證能繼續向公民提供撤回美國的協助，從很多國家到美國的交通選項未來將不存在，有可能在數周內發生。

布朗利說，有些美國人選擇留在海外並渡過這場危機，如人們現在不利用這些航班，他們可能需在當地滯留。

他說，很多美國公民在秘魯滯留，美國已讓2800名公民回國，下周一會再有兩班機將其他人送回來。

布朗利說，美領事官員在全天候工作，以讓愈多美國人回國，當中包括孟加拉的達卡（Dhaka）及洪都拉斯的（Tegucigalpa）。