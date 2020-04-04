【新冠肺炎・N95】疑因口罩外銷美總統不悅　特朗普稱不滿3M

美國總統特朗普（Donald Trump）4月3日一天內兩度對醫藥器材和用品生產商3M公司發表批評的言論。他4月3日於Twitter發文說3M將付出巨大代價，然後又在同日傍晚舉行的新聞發布會上表明對3M不滿。

新型冠狀病毒肺炎：圖為4月3日美國總統特朗普出席在白宮舉行的疫情發布會。（AP）

特朗普在4月3日的推文中沒進一步說明因為什麼不滿，但外界一般認為，他是因為不滿美國的口罩供不應求，對3M出言指摘。

他已引用《國防生產法》（Defense Production Act）下令企業包括3M、福特及通用電氣等生產呼吸器和口罩，以應對本國需求。

We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. “P Act” all the way. Big surprise to many in government as to what they were doing - will have a big price to pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2020

這位美國總統在美國時間3日傍晚出席白宮記者會時說：「我們不滿3M，我們對3M一點都不滿意。那些跟3M直接交手的人都對它不滿。」

3M行政總裁羅曼（Mike Roman）3日接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）的訪問時回應美國政府及特朗普的批評，他說，有關公司沒有盡力協議美國抗疫的說法是荒謬。

3M是美國N95口罩生產商之一，除了它，當地還有約6間公司在製造，產量為每月約5000萬個。3M稱2020年1月已將全球產量增加1倍，並計劃在未來12個月內再提升產能。