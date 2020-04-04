【新冠肺炎・N95】疑因口罩外銷美總統不悅　特朗普稱不滿3M

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國總統特朗普（Donald Trump）4月3日一天內兩度對醫藥器材和用品生產商3M公司發表批評的言論。他4月3日於Twitter發文說3M將付出巨大代價，然後又在同日傍晚舉行的新聞發布會上表明對3M不滿。

新型冠狀病毒肺炎：圖為4月3日美國總統特朗普出席在白宮舉行的疫情發布會。（AP）

特朗普在4月3日的推文中沒進一步說明因為什麼不滿，但外界一般認為，他是因為不滿美國的口罩供不應求，對3M出言指摘。

他已引用《國防生產法》（Defense Production Act）下令企業包括3M、福特及通用電氣等生產呼吸器和口罩，以應對本國需求。

這位美國總統在美國時間3日傍晚出席白宮記者會時說：「我們不滿3M，我們對3M一點都不滿意。那些跟3M直接交手的人都對它不滿。」

3M行政總裁羅曼（Mike Roman）3日接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）的訪問時回應美國政府及特朗普的批評，他說，有關公司沒有盡力協議美國抗疫的說法是荒謬。

3M是美國N95口罩生產商之一，除了它，當地還有約6間公司在製造，產量為每月約5000萬個。3M稱2020年1月已將全球產量增加1倍，並計劃在未來12個月內再提升產能。

【新冠肺炎】加拿大批評美國禁止3M出口N95口罩
口罩帝國3M　什麼都敢造的公司　最初竟是靠這東西起家
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。