【新冠肺炎】美法希望就疫情開會不果　中美爭吵癱瘓安理會

特朗普和馬克龍希望召開聯合國五個常任理事國特別視像會議討論衝突地區防疫措施，但「中美之間因病毒起源地的爭吵令安理會陷入癱瘓」。

愛麗舍宮和白宮4月3日宣布，法國總統馬克龍和美國總統特朗普希望近期召開聯合國特別視像會議，討論新冠肺炎疫情，而馬克龍則想將焦點放在全球多個有衝突地區的情況。愛麗舍宮同時指出，「這一途徑一直未能達成……本次面對疫情，五常峰會將是非常特殊的」。

聯合國安理會5個常任理事國包括中國、英國、法國、俄羅斯及美國。

有法國媒體在報道中指出，聯合國安理會多周以來「一直因為美國和中國糾結新冠病毒到底源自何處爭吵而陷入癱瘓」，「美國在聯合國的所有討論或文件當中都會強調病毒起源」。此外報道亦指俄羅斯及中國亦不欲安理會將疫情視之為健度及經濟以外的議題。

馬克龍一周前曾呼籲聯合國5個常任理事國中另外4國領導人在全球衝突地帶立即停火，展開對話，尋求解決問題的辦法。但法國媒體引述一位匿名外交官的話報道：「中美的爭吵加深」。

以德國為首的安理會非常任理事國已在2日提出就疫情開會。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）4月3日表示，這場會議可以在下周舉行。但很有可能要排在美國與法國總統希望的五常會議之後。