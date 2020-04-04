【新冠肺炎】美防疫專家福奇敦促：全球濕貨市場應立即關閉

新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國境內出現減緩跡象之際，繼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）後，美國政界和衞生界人士亦對中國恢復營運濕貨市場發出警告，其中包括美國頂級傳染病專家安福奇（Anthony Fauci）。

福奇是美國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID）主任，也是美國白宮新冠肺炎工作組的成員之一。

他在4月3日說，國際社會應協助推動關閉全球的濕貨市場。他指出現時發生的公共衛生危機是該等購物點不衛生的「直接結果」。

圖為4月1日中國武漢一個市場外的水馬路障，民眾則站上椅子跟圍欄內的攤販接觸並購物。（Reuters）

濕貨市場在一些國家並不是常見於日常生活的東西，他鼓勵這些國家一同放棄這種有爭議的商業模式。他在接受霍士新聞網絡節目Fox & Friends的訪問時直言：「我想我們應該直接關閉那些東西。」（I think we should shut down those things right away.）

他在訪問中沒有點名中國，但指出：「讓我感到困惑的是，當我們有這麼多疾病源自不尋常的人—動物界面時，我們怎麼不就此將其關閉。」他還說：「我不知道還需要發生什麼才能使我們意識到這一點。」