美頂級衛生專家向中國發疫情預警：千萬不能恢復活禽市場

新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國境內出現減緩迹象之際，越來越多的美國政界和衛生界人士對中國各地開始恢復活禽市場營業發出警告，其中包括美國頂級衛生專家安福奇（Anthony Fauci）。

白宮應對新冠病毒肺炎疫情團隊的傳染病專家、美國國家過敏與傳染病研究所主任安福奇4月3日在美國媒體霍士新聞節目訪談中表示，國際社會應該向有關國家施壓，促使他們關閉這類市場。

目前，中國武漢華南海鮮批發市場被認為是最早發現新冠病毒的地點。（AFP）

安東尼·弗契認為，當前的公共健康危機正是那些不衛生的購物場所造成的「直接結果」。

「令我無法置信的是，當我們有這麼多疾病源自於這種不同尋常的人與動物的接觸時，我們為什麼不乾脆直接將它關閉，」弗契在節目訪談中說，「我不知道還必須要發生別的什麼事情才會讓我們明白這個道理。」

美國一些專家普遍認為，武漢華南海鮮市場是引發這場新冠病毒肺炎疫情全球大流行的起源地，至少是最早的疫情熱點地段。這個市場除了銷售海鮮，還有活禽和野生動物。

與此同時，美國國會重量級議員正在推動議員聯名致函中國大使，要求中國不要恢復活禽市場。

4月2日，美國國會參議院司法委員會主席、共和黨重量級資深參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）呼籲其他國會成員一同聯名致函中國駐美國大使崔天凱，要求北京政府重新考慮讓活禽市場恢復營業的決定。

2020年1月8日，爆發新冠病毒肺炎疫情的武漢華南海鮮批發市場已經被關閉。（AFP）

此前一天，美國眾議院外交事務委員會首席共和黨成員麥克爾·麥考爾（Michael McCaul）4月1日敦促世界衛生組織（WHO）推動對中國動物交易實行更嚴格的管控。

自2020年1月以來，隨着新冠病毒肺炎疫情升温擴散，中國全國多地曾部分或全面關閉活禽交易市場。

2月24日，中國政府下令全面禁止非法野生動物交易行為，「革除濫食野生動物的陋習」，維護生態安全和生物安全。規定明確指出，凡《中華人民共和國野生動物保護法》和其他有關法律禁止獵捕、交易、運輸、食用野生動物的，必須嚴格禁止。

中國國家發展改革委農經司副司長邱天朝3月19日也曾表示，中國國務院聯防聯控機制下發通知，明確要求各地按照依法依規、分類管理、精準施策的原則，加強活禽市場交易管理。

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