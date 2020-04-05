【新冠肺炎・最新疫情】全球確診病例破119萬　美國逾30萬人染疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、意大利及西班牙的確診個案已超越中國，其中美國及西班牙的死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破119萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，香港時間4月5日上午7時41分，全球新冠肺炎確診病例新增97,167宗，達到1,197,405宗，死亡病例新增5,677宗，至64,606宗，痊癒個案有246,152宗，增加19,483‬‬宗。

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意大利：民防局4月4日公布新增681宗死亡個案，累計增至15,632宗，增幅已經是3月23日以來最低。確診個案增加4,805宗，累計增至124,632宗。累計有20,996人已經出院。當地接受深切治療病人數量由前一日的4,068人，減少至3,994人。

西班牙：衞生部公布數據顯示，截至4月4日，該國新增7,026宗確診個案，累計124,736宗，確診數量超越意大利，成為全球第2多的國家。死亡個案新增809宗，累計11,744宗。康復個案新增3,706宗，累計達34,219宗。

伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月4日表示，該國過去24小時新增2,560宗確診個案及158宗死亡個案，累計確診個案增至55,743宗，累計死亡個案增至3,452宗。復康個案新增1801宗，累計19,736人康復。

澳洲：衞生部數據顯示，自4月4日下午3時起的24小時內，澳洲新增198宗確診個案，累計5,548宗。死亡個案新增5宗，累計30宗。

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印度：衞生和家庭福利部4月3日指出，該國過去24小時確診病例超越2300個，新增336宗，至累計2,301宗，死亡病例新增3宗，累計56宗。在累計確診個案中，尚有2,088個案仍在就醫，此外迄今156人已痊癒。

日本：當地媒體4月4日引述東京都相關人士稱，截至下午4時，都內新增118宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，這是當地首次單日超過100個案例。



日本4日新增367個確診案例，單日確診個案連續第二日超過300宗。全國確診個案累計有4,209個，除去郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，以及包機返國的人外，累計3,497人確診。

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美國：截至香港時間4月5日上午7時41分，約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，美國確診個案新增30,074宗，至308,850宗，死亡個案達8,407宗，新增1,200宗。

重災區紐約州新增10,846宗確診個案，累計增至113,833宗。死亡個案增至3,565宗，增加347宗。紐約州的個案佔全美約37%。

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法國：當地4月4日公布，再多441人病歿，總數增至7560人，但增幅比3日的588人明顯減少，全國的確診個案升至68,605宗。

英國：政府4月4日公布新增708宗死亡個案，累計增至4,313宗。另外新增個案方面，當地再多3,735宗病例，累計升至41,903宗。

德國：德國羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月4日公布數據顯示，德國確診病例新增11,463宗，累計91,159宗，死亡病例新增168宗，累計1,275宗。

韓國：中央防疫對策本部4月5日指，截至當天凌晨零時，韓國較前一天零時新增81個，累計確診10,237個。韓國的死亡個案在當天新增6個，累計183個，累計有6,463人康復並解除隔離。

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