【新冠肺炎】英國首相約翰遜的懷孕女友出現主要病徵

英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前證實感染新型冠狀病毒（COVID-19），至今尚未完全康復，而他的懷孕女友西蒙茲（Carrie Symonds）在4月4日表示，她出現新型肺炎的主要病徵。

西蒙茲在Twitter留言，稱自己在最近數天出現受感染的主要病徵，因此在過去一周都是在家中卧床休養。她表示自己無需接受病毒測試，形容自己正在康復。

她亦指，懷孕時感染新型冠狀病毒令人非常憂慮，因此呼籲其他孕婦遵守政府最新的防疫指引。

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6 — Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020

約翰遜在3月27日宣布確診，原本經過7天隔離就能結束宏居隔離，但他在4月3日稱仍發高燒，因此須繼續隔離，並繼續留在家中以「遙控」方式指揮政府防疫。