【新冠肺炎・措施】新加坡將推第三輪援助措施　菲律賓總統捐工資

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

新加坡：副總理兼財政部長王瑞傑當地時間4月6日下午2時將在國會發表聲明，宣布推出第三輪經濟援助措施，以緩解新冠肺炎疫情為企業、員工和家庭帶來的影響，為不足兩個月內第3次公布疫情紓困措施。

菲律賓：總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）發言人帕內洛（Salvador Panelo）4月5日表示，杜特爾特決定捐出1個月工資，以助對抗新冠肺炎疫情。除了杜特爾特之外，總統首席法律顧問辦公室的助理秘書和總統辦公室發言人，也會把4月薪酬中的10%捐出。

圖為4月4日一位來自法國、病重的新冠肺炎病人送到德國的德國德黑斯頓國際機場。（AP）

意大利：重災區倫巴第政府（Lombardy）4月4日宣布，所有民眾外出必須戴口罩，措施將維持至4月13日。

美國：總統特朗普（Donald Trump）4月4日表示，華府正盡力為當地爭取更多抗疫資源，並表示數以千計的軍人將會派遣到各州協助控制疫情，當中1,000名軍人及醫護人員會調派到紐約市。另外，特朗普4月3日簽署備忘錄，下令政府禁止出口N95口罩和其他防護裝備。

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sanchez）4月4日發表電視講話，宣布會在7日要求國會延長緊急狀態15日，直至4月16日為止。他直言額外延長的時間，就是「我們的衛生系統需要恢復的時間」。桑切斯不排除會進一步延長緊急狀態，但若情況出現改善，可以放寬嚴格的規定。

韓國：韓國4月4日宣布延長防疫措施有效期至4月19日。宗教設施、室內體育設施、俱樂部等娛樂設施，以及地方政府所指定的其他行業，例如網吧和補習社，將繼續暫停營業直至19日。