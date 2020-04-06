【新冠肺炎】全球多國有疫情　中國對外運送大批物資

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國爆發，口罩、呼吸機等醫療防疫物資出現嚴重短缺。而中國正逐漸控制住疫情，國內主要生產企業開始恢復生產並向其他國家輸送物資。

2020年3月25日，中國向意大利派出第三批抗疫醫療專家組，醫療救治物資被裝運上東航包機。（新華社）

英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）當地時間4月4日在發布會上稱，英國政府正從多國購買呼吸機，這其中也包括中國，他感謝中國政府在這方面給予的支持。目前英國共有8,000部呼吸機，暫時能夠滿足防疫需要，未來預計需要3萬台以上。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）3日通過社交媒體發，英國維珍航空公司剛剛從中國運回一整飛機的防疫物資，包括300部呼吸機。英國駐華使館隨後證實，後續還將從中國進口其他防疫物資，用於疫情防控。