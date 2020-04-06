【新冠肺炎】印度向聯合國申訴要索賠　指中國秘密開發生物武器

國際法學家委員會（International Commission of Jurists，ICJ）聯同全印度律師協會（All India Bar Association）4月3日向聯合國人權理事會遞交請願信，指新型冠狀病毒是由武漢病毒學實驗室開發，要求中國政府作出賠償。

印度新冠肺炎疫情：印度為預防疫情蔓延，實施為期21天的全國封鎖措施。圖為4月2日，義工在加爾各答收拾分發給窮人的馬鈴薯。（Reuters）

全印度律師協會會長兼國際法學家委員會主席阿加瓦拉（Adish Aggarwala）在信中稱呼籲聯合國難民署（UNHRC）去調查，以及中國「就其秘密地研發一種能夠對全世界人類造成莫大殺傷的生物武器，以及由於它的不作為、在尊重國際義務方面疏於尊重，而對該等國家造成嚴重的人身、心理、經濟及社會傷害，充分地向國際社會及成員國賠償，包括印度。」

印度在指摘中國同時，正在致力抗疫。該國總理莫迪（Narendra Modi）為防止疫情蔓延，3月25日下令全國實施封鎖措施。印度鐵路公司（Indian Railway）隨之停駛全國客運列車至4月14日。這是該國鐵路自167年以來首次暫停列車班次。公司現在還已決定把2萬節的舊火車車廂改造為隔離病房。

印度衞生和家庭福利部4月6日上午9時發布數據顯示，該國在過去12小時內新增490宗確診個案，以及109宗死亡個案。根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的全球疫情最新統計數據顯示，截至香港時間下午3時，印度累計有4,314人確診，118人死亡，328人康復。