【一分鐘看世界】約翰遜病情、日本緊急狀態令、新冠肺炎有藥醫？

今天是4月7日，有雨的一天，你需要知道的國際新聞：
約翰遜病情轉差
英國廣播公司（BBC）4月6日報道，確診患COVID-19新型冠狀病毒肺炎的英國首相約翰遜（Boris Johnson）情況轉差，現已轉入深切治療部接受治療，並已指示外相藍韜文（Dominic Raab）暫時代理其職務。消息引起外界疑慮，擔心一旦約翰遜無法繼續領導英國，政府如何運作；有專家指出，英國憲法中對這種情況並沒有明確答案。（按此閱讀更多）
圖為3月28日，已確診患上新冠肺炎的英國首相約翰遜通過視像會議，跟身在首相府的人開會。（AP）
美當急要務
新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國迅速蔓延。美國軍醫局長亞當斯（Jerome Adams）4月5日警告，下周將是美國對抗病毒的嚴峻時期，猶如「珍珠港時刻」和「911時刻」。總統特朗普同日在記者會上，表示美國有些州份已看見疫情頂峰，形容「看見隧道盡頭的曙光」。無論如何，在這場與新冠病毒的「全面戰爭」，保命才是第一要務……（按此閱讀更多）
新冠肺炎：美國總統特朗普4月5日表示，美國有些州份已看見疫情頂峰，形容「看見隧道盡頭的曙光」。圖為他當日出席記者會。（AP）
日本緊急狀態
疫情打擊日本經濟，政府計劃擴大危機應對融資計劃的規模。日本政府正考慮最快4月7日宣布進入緊急狀態，並在8日生效。根據目前的消息，緊急狀態令僅限地區而非全國，且沒有包含歐美各國的「居家令」，如此的緊急狀態，能有效抗疫嗎？……（按此閱讀更多）
新冠肺炎：日本政府最快4月7日宣布進入緊急狀態，圖為3月29日有人在東京賞櫻。（AP）
新冠肺炎有藥醫？
各地都在埋頭研究，探討已研發或已面世藥物，用於治療新冠肺炎的可能，當中包括特朗普讚的抗瘧疾藥、治頭蝨藥「Ivermectin」及伊波拉藥物等。不過，藥不可亂吃，美國一對年過60的夫婦聽信特朗普稱抗瘧疾藥有效後，飲用與抗瘧疾藥含相同成分的魚缸清潔劑，結果釀成1死1危殆的悲劇……（按此閱讀更多）
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