【新冠肺炎・最新措施】日本7地進入緊急狀態　政府撥711億元抗疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

沙特阿拉伯：政府4月6日在首都利雅得（Riyadh）、泰布克（Tabuk）、達曼（Dammam）、吉達（Jeddah）、Taif、Al-Qatif、Al-Hofuf及Al-Khobar實施24小時宵禁。除了從事重要工作的人之外，民眾不能進出有關地區。

沙特通訊社（SPA）在報道中指出，民眾可離開住所，但只有在需要購物食物或藥物等必需情況下、在早上6時至下午3時外出。

國王薩勒曼（King Salman bin Abdulaziz）3月22日宣布，全國23日晚上起實施為期21天的宵禁，民眾在晚上7時至翌日早上6時必須留在家中。另外，沙特3月9日宣布無限期停課，直至另行通知。政府亦在3月15日開始暫停所有國際航班飛行兩周。

日本：首相安倍晉三4月7日宣布該國7個都府縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、大阪府、兵庫縣及福岡縣）進入緊急狀態，即日起生效，至5月6日。

安倍晉三稱因疫情擴大憂醫療系統將崩潰，有必要宣布這些地區進入緊急狀態。他要求民眾如非必要勿外出。他說政府不會要求鐵路公司減少班次，並會與地方政府密切合作，貫徹實行疫情防控措施。

日本政府將向地方政府撥出1萬億日圓（約711億港元），重點支援疫情嚴重的地方。

日本7個都府縣4月7日起進入緊急狀態。圖為4月7日東京市內途人在搭乘扶手電梯。（AP）

以色列：以色列內閣在香港時間4月7日早上宣布延遲就4月8日逾越節之夜（Passover Eve）前實行全國「封城」進行投票。它會在香港時間4月7日下午3時進一步討論。內閣如通過，「封城」會在香港時間7日晚上9時實施。

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月6日宣布，在逾越節之夜假期全國會「封城」數天，直至香港時間4月10日中午12時為止，禁止民眾進行城際旅行。此外該國在當地時間8日下午2時至10日早上7時（香港時間8日晚上7時至10日中午12時）實行全面宵禁，以阻止人們在節日期間探望親友。

美國：紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）4月6日表示，社交距離限制措施將會延長，學校和非必要商務活動會繼續暫停到4月29日，違反規定者會被加倍罰款至1,000美元。

泰國：泰國民航局4月6日宣布，禁止商業國際航班入境的措施，延長至4月18日；其間僅允許國家和軍用飛機入境，並准許有關緊急降落、技術降落，及以人道主義和醫療目的為由的飛機入境。

菲律賓：菲律賓內閣秘書4月7日在新聞發布會上表示，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）已批准把原定下周完結、對馬尼拉所在地呂宋島實施的社區隔離措施，延長至4月30日為止。

圖為4月4日一位來自法國、病重的新冠肺炎病人送到德國的德國德黑斯頓國際機場。（AP）

印度：印度政府4月6日宣布，總統科温德（Ram Nath Kovind）和總理莫迪（Narendra Modi）、政府全體內閣官員、國會議員和各邦總督，均會減薪三成直至今年底，以示政府及國會肩負起社會和國家責任，對抗新冠肺炎疫情。

印尼：印尼傳媒4月7日引述衛生部官員稱，衛生部已批准雅加達政府的要求，在市內實施大規模的社會限制措施，以遏制新型冠狀病毒傳播。惟路透社引述衛生部發言人指，仍未批准有關措施。

韓國：政府宣布延長當地社交距離規定2周，由原定於截至4月5日，延至4月19日。

政府稱4月5日晚上驅逐一名台灣女遊客出境，她2日入境後被安排入住政府隔離設施，本來她同意承擔隔離費用，但後來不願意。這是韓國首次出現外國人因不遵守政府防疫措施而被驅逐出境的情況。

圖為2012年6月18日一名女子在泰國蘇梅島的Kamalaya Wellness Sanctuary的池中邊泡水邊看書。身在泰國旅遊點渡假的寫意感覺，看來香港人短期內都未必能感受得到了。（Getty）

泰國：蘇梅島（Ko Samui）政府4月6日宣布，4月7日起「封島」，所有出登島者須提供泰國當地醫院72小時內發出的健康證明；來自疫情高風險地區者，須往指定地點接受隔離觀察14天。措施將持續至4月30日，違者最高處以2萬泰銖（約4,713港元）罰款。

新加坡：副總理兼財政部長王瑞傑當地時間4月6日下午2時將在國會發表聲明，宣布推出第三輪經濟援助措施，以緩解新冠肺炎疫情為企業、員工和家庭帶來的影響，為不足兩個月內第3次公布疫情紓困措施。