【新冠肺炎】英國大臣高文浩因親人出現病徵正在家隔離

英國電視台ITV與《鏡報》4月7日分別報道，英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）因有親人出現新冠肺炎病徵，已開始在家隔離及遙距工作。高文浩之後在Twitter證實消息。

《鏡報》報道，高文浩未有出現病徵，但有一名家人出現新冠肺炎症狀，故此決定自我隔離，仍會繼續工作。報道又提到，高文浩4月7日早上曾透過網絡接受多個訪問。

高文浩之後在Twitter證實消息，他提到該名家人在4月5日開始出現輕微症狀。

Many thanks for kind messages. In accordance with the guidance, I am isolating at home after a member of my family started to display mild symptoms of coronavirus on Sunday. I have not displayed any symptoms and am continuing to work as normal. #StayHomeSaveLives — Michael Gove (@michaelgove) April 7, 2020

目前未知高文浩的哪位家人出現病徵。高文浩的妻子是英國著名記者瓦因（Sarah Vine）。

英國內閣接連出現染疫消息，首相約翰遜確診多天後在4月6日送入醫院深切治療部，衛生大臣夏國賢則在確診後自我隔離7天，之後宣告自己已可以結束隔離。如今若高文浩也要隔離、無法如常工作的話，對英國政府來說將是另一打擊，他身兼蘭開斯特公爵領地事務大臣與內閣辦公室大臣，負責內閣部門之間的協調工作。