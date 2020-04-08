【一分鐘看世界】東京大阪告急、英內閣風雨飄搖、美國疫情趨緩？

今天是4月8日，在部分時間有陽光、局部地局有驟雨的一天，你需要知道的國際新聞：
安倍警告東京感染人數或激增
在新冠肺炎的疫情下，日本首相安倍晉三4月7日宣告東京、大阪、千葉等7個地區進入緊急狀態，為期一個月，但也被批評是做得太遲。安倍呼籲市民之間減少接觸，又警告稱若不加以干預的話，東京感染人數可以在一個月內增至8萬人。在日本社交網站，「逃出東京」成為熱話，前往東京近郊輕井澤的車流反而增加；另一邊廂，東京政府成功借用東橫INN一間旅館，以收容輕症病人......（按此閱讀更多）
新型冠狀病毒肺炎：圖為4月7日，日本首相安倍晉三在東京舉行記者會時（AP）
約翰遜內閤風雨飄搖
新冠肺炎衝擊英國，首相約翰遜（Boris Johnson）的病情惡化要送入深切治療病房後，Twitter出現#PrayforBoris（為約翰遜祈禱）的熱門標籤，英方稱約翰遜未有用呼吸機，並稱他正接受「最好的治療」， 目前約翰遜的情況穩定。內閣之後再傳來壞消息，另一成員、內閣辦公室大臣高文浩又因親人出現病徵而要在家隔離，再打擊約翰遜的內閣。目前外相藍韜文暫代首相工作，但分析相信，英國未準備好迎接「後約翰遜」時代……（按此閱讀更多）
英國首相約翰遜：英國首相約翰遜4月5日晚首次被送送倫敦聖托馬斯醫院。圖為7日，新加坡商業區一部大電視在播放有關新聞報道，指「隨着首相約翰遜轉入深切治療部，英國面臨領導危機」。（Reuters）
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美國疫情趨緩？
美國多個州的州長指出，現時有初步跡象表明，一些州份的新型冠狀病毒肺炎疫情或開始回穩，但紐約州卻錄得單日死亡新高。總統特朗普表示會在未來數周會在11萬台呼吸機供應，同時連番批評世衛抗疫不力，華府亦警告稱，即使疫情漸趨穩定，仍不能掉以輕心。這次疫情揭示各地社會的不同問題，在美國，送進醫院的肺炎患者中，接近40%是青年至中年群體，專家認為年輕一代潛在的健康問題，有機會使他們難以抵擋新冠病毒的入侵，但另一邊廂，疫情期間也有鼓舞人心的一面，有紐約華人分享小故事：有Pizza店老闆送免費pizza給醫護人員，店鋪房東得知後，不僅減免房租，還捐出2萬美金共襄盛舉……（按此閱讀更多）
羅斯福號風波
美國海軍航空母艦羅斯福號傳出新型肺炎疫情，艦長克羅澤要求軍方協助處理。有關消息其後在傳媒曝光，克羅澤因此被代理海軍部長莫德利辭退，後者更以「太天真或太愚蠢」形容克羅澤。不過這番言論則引起爭議，莫德利本來堅持己見，但其態度在24小時內180轉變，從發表道歉聲明，到賠上政治前途………（按此閱讀更多）
高官違反封城令遭降職
新西蘭衞生部長克拉克（David Clark）在「封城令」實施後違反禁令，開車載家人到海灘，他事後致歉並請辭，新西蘭總理決定退回他的辭呈，以免影響抗疫，但已把他降職。事實上，英國蘇格蘭首席醫療官考爾德伍德（Catherine Calderwood）之前也因被發現違反居家令在周末外出，決定引咎辭職……（按此閱讀更多）
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