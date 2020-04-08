【新冠肺炎】再有伊朗官員質疑中國疫情數據偏低

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球擴散，繼伊朗衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月5日批評中國官方疫情數據是「笑話」後，再有當地衞生官員質疑中國通報的數據不準確。

新冠肺炎：伊朗新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，再有當地衞生官員質疑中國通報的數據的準確度。圖為4月4日當地購物中心被改建成COVID-19分流中心。（Reuters）

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道伊朗新冠病毒防疫工作小組成員莫拉茲（Minoo Mohraz）4月6日在會議上指出，病毒散播後與中國通報的情況不符：「要麼是病毒變種並變得更致命，或他們在提供數據方面懈怠。這疾病已被證明病毒較他們所通報的、可怕地更具傳染性以及更致命。」莫拉茲本身也是流行病學家。

莫拉茲亦對於中國是否真的控制疫情表示不確定：「我們在他們的科學研究中的經驗是，教會我們不要依賴他們的統計數字。他們提供數字，而無人能去中國（驗證）以及直接報道其所（在現場）見到的。」

IRNA於4月7日的報道引述工作組另一名成員、流行病學家蘇里（Hamid Souri）稱質疑來自中國的研究的準確性，並指「他們的數據不可靠」（their figures are not trustworthy）。此外蘇里也指出，來自北京的數據「與事實相距甚遠」（far from the truth）。他說，其他國家的政策制定者或會被中國的數據誤導：「扭曲的數據導致扭曲的決策」（distorted data leads to distorted decision-making）。

伊朗衞生部發言人賈漢普爾4月5日指出，中國官方的統計數據似乎是一個「慘痛的笑話」（bitter joke），讓世界上許多人認為新冠病毒就像流感一樣，且死亡率更低。有關言論引來中國駐伊朗大使常華譴責。