【新冠肺炎】再有伊朗官員質疑中國疫情數據偏低

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)在全球擴散,繼伊朗衞生部發言人賈漢普爾(Kianoush Jahanpour)4月5日批評中國官方疫情數據是「笑話」後,再有當地衞生官員質疑中國通報的數據不準確。

新冠肺炎:伊朗新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重,再有當地衞生官員質疑中國通報的數據的準確度。圖為4月4日當地購物中心被改建成COVID-19分流中心。(Reuters)

伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)報道伊朗新冠病毒防疫工作小組成員莫拉茲(Minoo Mohraz)4月6日在會議上指出,病毒散播後與中國通報的情況不符:「要麼是病毒變種並變得更致命,或他們在提供數據方面懈怠。這疾病已被證明病毒較他們所通報的、可怕地更具傳染性以及更致命。」莫拉茲本身也是流行病學家。

莫拉茲亦對於中國是否真的控制疫情表示不確定:「我們在他們的科學研究中的經驗是,教會我們不要依賴他們的統計數字。他們提供數字,而無人能去中國(驗證)以及直接報道其所(在現場)見到的。」

IRNA於4月7日的報道引述工作組另一名成員、流行病學家蘇里(Hamid Souri)稱質疑來自中國的研究的準確性,並指「他們的數據不可靠」(their figures are not trustworthy)。此外蘇里也指出,來自北京的數據「與事實相距甚遠」(far from the truth)。他說,其他國家的政策制定者或會被中國的數據誤導:「扭曲的數據導致扭曲的決策」(distorted data leads to distorted decision-making)。

伊朗衞生部發言人賈漢普爾4月5日指出,中國官方的統計數據似乎是一個「慘痛的笑話」(bitter joke),讓世界上許多人認為新冠病毒就像流感一樣,且死亡率更低。有關言論引來中國駐伊朗大使常華譴責。