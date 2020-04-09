【新冠肺炎·疫情】西班牙首相稱該國疫情抵頂峰　東京增逾180病例

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，德國、法國、意大利、西班牙及美國的確診個案已超越中國，其中美國及印度死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破151萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）4月8日發布全球新冠疫情最新統計數據顯示，截至香港時間4月9日早上6時59分，全球累計死亡病例新增6,219宗，增至88,338宗，累計確診病例新增80,963宗，增至1,511,104宗。

4月8日，東京街頭一個小男孩雕像也戴上口罩（Getty）

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sanchez）4月9日向國會表示，疫情已到達頂峰，他稱「我們已到頂峰，現在會開始降級了。」他提到政府將展開程序，把現行的封城措施降級，他稱政府在制訂計劃，希望讓國家慢慢恢復到某種形式的「正常狀態」，但他也直言「我不知道我們會恢復到什麼樣的正常狀態。」

根據衞生部網站數據，西班牙4月8日新增757個死亡個案，累計增至14,555個，新增死亡個案數量在4月7日回升後繼續上升。確診個案新增6,180個，累計146,690個。目前有48,021人康復。當地確診數量已超越意大利，成為全球第2多的國家。

日本：共同社報道，東京在4月9日新增超過180個確診病例，再創單日確診感染人數新高，東京累計病例超過1500宗。

日本放送協會（NHK）報道，截止4月8日中午12時10分，該國累計4,490人確診。若果加上郵輪鑽石公主號上的712人，全國確診案例有5,202個。

全國死亡個案達98個，如將郵輪鑽石公主號11個死亡個案計算在內，合計109人死於疫情。

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印度：衞生部數據顯示，該國4月9日新增540個確診個案，累計增至5,734個。死亡個案新增17個，累計增至166個。康復人數累計472人。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）數據顯示，該國截至4月9日，過去24小時新增4,974個確診個案，累計增至108,202個。死亡個案新增246個，累計增至2,107個。

法國：法國4月8日公布，在過去24小時新增541宗死亡個案，令累計死亡個案增至10,869宗，成為第4個錄得1萬人死於疫情的國家。根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，確診個案新增3,894宗，累計增至113,959宗。

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俄羅斯：危機應對中心4月8日公布，該國新增1,175個確診個案，創單日新高，累計增至8,672個。死亡個案新增5個，累計63個。

馬來西亞：衞生部4月8日公布，該國新增156個確診個案，累計增至4,119個。死亡個案新增2個，累計增至65個。目前有166人康復。

泰國：該國4月8日新增111宗確診個案及3宗死亡個案，累計確診個案增至2,369宗，累計死亡個案增至30宗。有888人已康復。

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意大利：民防局4月8日公布新增542宗死亡個案，累計增至17,669宗，死亡人數為全球最多。確診個案增加3,836宗，累計增至139,422宗。累計有26,491人已經出院。當地接受深切治療病人數量由前一日的3,792人，減少至3,693人，為連續第5日下跌。

伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月8日表示，該國過去24小時新增1,997個確診個案以及121個死亡個案，累計確診個案增至64,586個，累計死亡個案增至3,993個。累計29,712人康復。

圖為4月7日海地Petion-Ville一名乘客看來是因為巴士內部擁擠，只能在它行駛期間踩在梯級上。（AP）

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美國：截至香港時間4月9日上午6時59分，約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，美國確診個案新增32,829宗，增至429,052宗 ，死亡個案達14,695宗，新增1,973宗。

重災區紐約州新增12,198宗確診個案，累計增至151,061宗。死亡個案增至6,268宗，增加779宗。紐約州的個案佔全美逾三分之一。

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印尼：衞生部官員尤里安托（Achmad Yurianto）稱，該國4月8日新增218個確診個案，累計增至2,956個。死亡個案新增19個，累計增至240個。目前有222人康復。

菲律賓：衞生部4月8日公布，該國新增106個確診個案，累計增至3,870個。死亡個案新增5個，累計182個。康復個案新增12個，累計96人康復。

英國：衛生部門4月8日公布，英格蘭醫院的死亡個案新増828個，累計增至6,483個。政府4月7日公布確診個案新增758個，累計升至55,949個。

圖為4月7日英國倫敦一名女子在自己的單車上放上紙板，上面寫有「為鮑里斯（英國首相約翰遜的名字）祈禱」字樣。患上新冠肺炎的約翰遜，已在醫院內過了2晚。（AP）

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韓國：中央防疫對策本部4月9日公布，截至當地時間9日0時，韓國確診病例新增39個，是自2月20日以來時隔49天單日新增確診病例首次跌破40個，累計增至10,423個。死亡病例新增4個，累計增至204個。康復並解除隔離的病例累計6,973個。

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