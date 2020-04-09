憂香港系統危害國安　美司法部倡批准Google使用連接台灣海底電纜

美國司法部周三（8日）建議聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）批准Google母公司Alphabet Inc的要求，使用連接美國與台灣的跨太平洋海底光纖網（Pacific Light Cable Network，PLCN），而非連接香港的系統。

跨太平洋海底光纖網全長約1.2萬公里。（Facebook@Pacific Light Data Communication圖片）

司法部在一封致FCC的函件中表示，司法部與美國的其他機構，認為「批准一條直接連接美國與香港的電纜系統，將嚴重危害國家安全及美國的執法權益」。FCC暫時未有回應。

跨太平洋海底光纖網全長約8000英里（約1.2萬公里），由Google、Facebook及中國第四大電訊商鵬博士電訊傳媒集團合作興建，舖設工程至今已完成大半，完成後需要取得商業經營許可後才能營運。

PLCN 原定由香港直駁美國西岸（圖 SubmarineNetworks）

早前有報道指，美國外國投資委員會（CFIUS）轄下的特別電訊小組（Team Telecom）正審議有關計劃。消息指小組內來自司法部的代表強烈反對計劃，認為項目涉及來自中國的投資者，即使鵬博士並非中國國企，但背後卻被查出與華為有著千絲萬縷的關係，加上電纜會直接連到香港，或容易受到中國控制，因此反對該條光纖網絡連接到香港。

Google 與 Facebook因此在今年初決定入紙申請改建 PLCN，將另一端改為台灣以及菲律賓，以通過 FCC 的審查。