【新冠肺炎】美國醫護發燒也無法接受檢測　或成高危播毒者

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴重。路透社4月8日報道，醫院檢測數目持續不足，身處抗疫最前線的醫護人員無法接受病毒檢測，被形容是「丟臉」的事情。

醫院檢測數目持續不足，身處抗疫最前線的醫護人員無法接受病毒檢測。圖為4月4日馬薩諸塞州有醫療技術人員於「免下車」檢測地點抽取樣本。（路透社）

路透社4月8日報道，13名護士和2名醫生接受採訪時表示，醫院測試數目持續不足，意味醫護人員即使出現新冠肺炎輕微症狀也無法接受檢查，要繼續照顧患者。接受採訪的相關人士均表示，許多醫療機構僅在工作人員症狀嚴重的情況下才進行檢測。醫學專家指，情況導致醫護有機會在不知自己帶有病毒的情況下，將病毒傳播給病人、同事或家人。

紐約市芒特西奈醫院（Mount Sinai Hospital）一名護士3月底出現發燒、噁心、腹痛等新冠肺炎疑似症狀，儘管體温已經達到攝氏37.9度，但未能達到美國疾病控制和預防中心規定獲准留家休息標準，需要繼續工作。她最終前往私人診所自費進行病毒檢測，結果呈陽性。

密歇根州一間醫院是為數不多為員工進行病毒檢測的醫院。檢測結果顯示有700多名員工感染新冠肺炎，超過檢測人數的四分之一。

美國衛生與公眾服務部督察長辦公室4月6日發佈對於323間醫院的調查報告，發現試劑短缺導致醫療機構無法及時有效地對工作人員和患者進行病毒檢測，由於外部實驗室的延誤，通常至少需要7天時間才能獲得檢測結果。

美國紐約大學格羅斯曼醫學院生物倫理學教授卡普蘭（Art Caplan）形容，連風險最高的醫護人員都未能及時進行檢測，是「丟臉」的事情，也接受治療的病人構成嚴重威脅。