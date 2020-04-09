【新冠肺炎】韓國4月13日起暫停90個地區免簽證入境包括港澳台

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續蔓延，韓國政府4月9日表示，將從4月13日起暫停對90個地區的免簽證入境和落地簽證措施，包括香港、澳門、台灣等地，韓方並已暫停駐外外交機構發放短期簽證的效力。

韓國之前已自4月1日起要求所有入境的外籍人士隔離14天，如今再推出新措施。

新冠肺炎疫情衝擊全球，各地旅客大減，圖為3月10日的韓國仁川機場（Getty）

自4月13日凌晨起實施

韓國法務部4月9日表示，目前有151個國家和地區採取禁止韓國人入境措施，當中有90個國家和地區享有短期免簽入境韓國的待遇，故此決定將從韓國時間4月13日凌晨0時起，暫時取消給予這些地方的免簽證措施。

對象包括香港、澳門、台灣、新西蘭、馬來西亞、新加坡、澳洲、泰國等亞太18個地區，也有意大利、德國、西班牙、法國等歐洲34個地區，以及北美地區23個、中東9個和非洲6個國家和地區。持這些地區的護照者，只有在韓國外交機構辦理簽證後才能入境。

不包括美國、英國等地

至於美國、英國、愛爾蘭、墨西哥等，這些地方未有禁止韓國人入境，於是排除在暫停免簽證的名單外。持外交官或官方護照者、持亞太經濟合作組織（APEC）發放的商務旅行卡者也可免簽入境。

韓國政府也宣布，已暫停駐外外交機構在4月5日前向外國公民發放的短期簽證效力，還將進一步加強簽證發放審查力度，要求外國人申請簽證時須在申請日起48小時內提交醫療機構發放有關新冠病毒的診斷書。