甘迺迪家族成員划獨木舟失蹤　母子遺體雙雙尋獲

美國已故總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）孫姪女和其8歲兒子4月2日前往切薩皮克灣（Chesapeake Bay）划獨木舟後失蹤，美國馬里蘭州警方4月8日表示，已發現兩人的遺體，證實他們不幸罹難。

已故司法部長羅拔甘迺迪孫女梅芙及其兒子吉迪恩4月2日在切薩皮克灣失蹤，警方先後在6日及8日發現二人遺體。（麥基恩Facebook帳戶圖片）

《紐約時報》報道，馬里蘭州警方4月6日找到已故總統約翰甘迺迪孫姪女梅芙（Maeve Kennedy Townsend McKean）的遺體。警方8日再在距她遺體約610米的地方發現吉迪恩的遺體。

兩人最後一次出現是4月2日，當時他們在梅芙母親擁有的居所附近乘獨木舟。

梅芙丈夫麥基恩（David McKean）4月4日在Facebook發文表示，妻子和兒子乘上獨木舟，是為了找回他們踢到海灣的球，但卻被強風或浪潮帶到更廣闊的切薩皮克灣，「約30分鐘後，一名目擊者從岸上看見他們，發現他們距離岸邊遙遠，因此報警。這是他們最後一次被見到，之後便不見蹤影。」

↓↓↓梅芙丈夫麥基恩在Facebook講述事件

部分不幸身亡的甘迺迪家族成員：