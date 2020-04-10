【新冠肺炎·疫情】紐約州確診超越美國外所有國家　東京再飆189宗

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，德國、法國、意大利、西班牙及美國的確診個案已超越中國，其中美國及印度死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破159萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）4月8日發布全球新冠疫情最新統計數據顯示，截至香港時間4月10日上午7時09分，全球累計死亡病例新增7,117宗，增至95,455宗，累計確診病例新增85,392宗，增至1,596,496宗。

美國：紐約州（New York State）的累計確診病例數目在4月10日超越美國以外的全球國家，據約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月10日晚上9時45分，紐約州累計病例161,807宗，數字相比全球第二多病例的國家西班牙（157,022宗）還要高。紐約州的個案數目佔全美逾三分之一。

截至香港時間4月10日上午7時09分，約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，全美國確診個案新增32,385宗，增至461,437宗 ，死亡個案達16,478宗，新增1,783宗。

也門：也門最高國家緊急委員會4月10日公布確診首宗個案。患者在南部盛產石油的Hadhramout地區，目前情況穩定。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）數據顯示，該國截至4月10日，過去24小時新增5,323個確診個案，累計增至113,525個。死亡個案新增266個，累計增至2,373個。

泰國：該國4月10日新增50個確診個案及1個死亡個案，累計確診個案增至2,473個，累計死亡個案增至33個。同時有1,013人已經康復出院。

新型冠狀病毒肺炎：圖為4月10日泰國一名女童由於當地情爆發而戴着豹紋口罩。（Reuters）

新加坡：衛生部4月9日宣布新增287宗病例，再創單日最高增幅紀錄，當中只有3宗屬境外輸入，其餘284宗都是本土感染。累計總病例升至1910宗。

印度：衞生部數據顯示，該國4月9日新增540個確診個案，累計增至5,734個。死亡個案新增17個，累計增至166個。康復人數累計472人。

4月9日在西班牙城市西維爾，傳統復活節活動無法舉行，有居民改為在露台拉小提琴（Getty）

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日本：日本放送協會（NHK）報道，截至4月10日晚上8時，國內新增455宗確診個案，累計增至6,003宗。連同郵輪「鑽石公主號」的確診乘客與船員，日本累計病例總共有6,715宗。

東京新增189宗確診病例，再創單日確診感染人數新高，累計病例增至1,708宗。

熊本縣、愛知縣、茨城縣和千葉縣各有1宗新增死亡個案，全國累計死亡個案增至112宗，連同「鑽石公主號」11宗死亡個案，累計123人死於疫情。

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法國：法國4月9日公布，新增1,341宗死亡個案，累計增至12,210宗。入住深切治療部的人數首次減少，減少82人，減至7,066人。確診個案增加4,799宗，累計增至117,749宗。

西班牙：根據衞生部網站數據，西班牙4月10日新增605個死亡個案，累計增至15,843個。確診個案新增4,576個，累計157,022個。累計康復個案達55,668個。

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意大利：民防局4月9日公布新增610宗死亡個案，累計增至18,279宗。確診個案增加4,204宗，累計增至143,626宗。累計有28,470人已經出院。當地接受深切治療病人數量由前一日的3,693人，減少至3,605人，為連續第65日下跌。

伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月10日表示，該國過去24小時新增1,972個確診個案以及122個死亡個案，累計確診個案增至68,192個，累計死亡個案增至4,232個。累計35,465人康復。

圖為4月7日海地Petion-Ville一名乘客看來是因為巴士內部擁擠，只能在它行駛期間踩在梯級上。（AP）

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俄羅斯：危機應對中心4月9日公布，該國新增1,459個確診個案，連續2天創單日新高，累計個案突破1萬個，增至10,131個。死亡個案新增13個，累計76個。

英國：衛生部門4月9日公布，英格蘭醫院的死亡個案新増881個，累計增至7,978個。政府公布確診個案增至65,077個。

圖為4月7日英國倫敦一名女子在自己的單車上放上紙板，上面寫有「為鮑里斯（英國首相約翰遜的名字）祈禱」字樣。患上新冠肺炎的約翰遜，已在醫院內過了2晚。（AP）

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韓國：中央防疫對策本部4月9日公布，截至當地時間9日0時，韓國確診病例新增39個，是自2月20日以來時隔49天單日新增確診病例首次跌破40個，累計增至10,423個。死亡病例新增4個，累計增至204個。康復並解除隔離的病例累計6,973個。