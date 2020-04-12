【新冠肺炎・新聞教室】美國擬發「免疫證書」　抗體檢測有用嗎？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國肆虐，華府正研究多個方案應對，包括對有病毒抗體的美國人發放「免疫證明」。美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）4月10日宣布將為1萬名健康的志願人士進行檢測，究竟甚麼是抗體檢測、檢測又有何作用？

新冠肺炎：華府正研究對有病毒抗體的美國人發放「免疫證明」，以重啟經濟。圖為 4月11日一面美國國旗在紐約飄揚。（Getty）

如何進行抗體檢測？

抗體檢測主要作用是確認被檢測者是否曾經感染病毒，與平常檢測人體是否感染新冠病毒的核酸檢測不同。

這個檢測相對簡單，只需採集指尖血液，並檢測血液中是否存在新冠病毒抗體。

新冠肺炎：新冠肺炎在全球肆虐，圖為4月11日伊朗一名科學家在德黑蘭實驗室研究冠狀病毒檢測試劑盒。（AP）

抗體檢測的原理

當身體遭病毒入侵，一段時間過後便會識別並擴大免疫反應，產生抗體。血清學檢測的原理就是尋找受試者的血液中是否存在抗體，以了解他們是否曾被感染，並有一定水平的免疫力。

若一個人的血液中含有相應抗體，意味他曾經感染有關病毒。體內存在能夠抵抗病毒的免疫細胞，這個人再次感染病毒的風險亦較低。

新冠肺炎：新冠肺炎抗體檢測能助當局識別受感染人數。圖為4月11日紐約其中一條街道，有路人仍選擇不戴口罩。（Getty）

抗體檢測的重要性

哥倫比亞大學病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）指出，當局仍未確切了解目前受感染的人數，因此從流行病學角度來看，這類血清學檢測非常重要。

抗體檢測能驗出民眾是否存在抗體，以確定誰人免疫，及病毒在人群中的傳播程度。 《紐約時報》指出，由於25％至50％的新冠肺炎患者，可能從未或只是輕度出現症狀，抗體檢測就能夠識別這些人。

新冠肺炎：抗體檢測能驗出民眾是否存在抗體，以確定誰人免疫，及病毒在人群中的傳播程度。 圖為4月11日戴上口罩的民眾在紐約一家店外排隊等候進入（Getty）

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如何應用抗體檢測？

美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任、傳染病專家福奇（Anthony Fauci）解釋，抗體檢測有助了解及評估新冠病毒在社會的傳播範圍和滲透程度。

不少析都相信，這有助政府決策、檢驗防控措施，並對疫情作更深入了解。獲「免疫證明」的人可率先返回工作崗位。這對醫院尤其重要，因為他們可更有效分配人手，繼續照顧病人。

新冠肺炎：抗體檢測能讓醫院更有效分配人手，繼續照顧病人。圖為4月11日紐約街頭，有擺設呼籲人們保持社交距離。（Getty）

抗體檢測的隱憂

與任何測試一樣，抗體檢測亦有不完美的地方。例如若病毒若像季節性流感般不斷變異，現有抗體就未必能對新病毒有效。

檢測的準確性亦是一大問題，由於新冠病毒抗體看起來與其他冠狀病毒抗體非常相似，測試可能會錯誤鑑定抗體，從而產生假陽性，這會使人們誤以為自己對新冠肺炎免疫。

更大的問題是，擁有抗體並不一定具免疫力。埃默里大學（Emory University）傳染病專家德爾里奧（Carlos del Rio）指出，科學家仍未十分了解冠狀病毒抗體的保護價值，擁有那些抗體並不一定意味有免疫力。