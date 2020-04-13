【新冠肺炎・最新疫情】全球逾184萬人確診　美國染疫人數逾55萬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，德國、法國、意大利、西班牙及美國的確診個案已超越中國，其中美國及印度死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破184萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時統計數據顯示，截至香港時間13日上午7時25分，全球確診個案達1,846,680個，死亡病例超過達到114,090個。

圖為4月12日菲律賓馬尼拉一名女童在家中窗前揮動國旗，向該國醫護人員致敬。（AP）

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美國：4月11日成為全世界第一個單日死亡個案破2,000個的國家。死亡人數同日首次超越意大利，成為最多確診病例及死亡個案的國家。

據美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月13日上午7時25分，全美確診個案新增28,917個，增至555,313個，死亡個案達22,020個，新增1,557個。

根據該校發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月13日上午6時25分，紐約州累計病例189,020個，已超前西班牙、意大利、法國及德國。

紐約州的累計確診病例數目在4月10日超越美國以外的全球國家。該州的個案數目佔全美逾三分之一。

西班牙：該國死亡個案本錄得連續3天減少的紀錄，但這個趨勢在12日改變。西班牙4月12日新增619死亡個案，累計死亡個案增至16,972個。

西班牙4月12日公布1天之間新增4,167‬個確診病例，累計確診個案增至166,019個。

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俄羅斯：新增2,186病例，為該國疫情爆發以來的最大單日增幅。累計確診個案增至15,770個。死亡個案新增24個，累計130個。

印尼：新增確診個案錄得最大單日增幅。衞生部4月12日公布該國新增399個確診個案，令累計確診個案增至4,241個。該國死亡個案新增46個，令累計死亡個案增至373個。

意大利：民防局4月12日公布新增431宗死亡個案，累計增至19,899宗，新增數目為3月19日以來最少。確診個案增加4,092宗，累計增至156,363宗。累計有34,211人已經出院。當地接受深切治療病人數量由前一日的3,381人，減少至3,343人，為連續第9日下跌。

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日本：東京都4月12日公布新增166宗確診個案，較前一日的創新高數字回落，當中87人為「中野江古田醫院」的住院患者及醫生等工作人員。過去4日單日新增個案數目分別為144宗、178宗、189宗和197宗，屢創新高。都內累計確診個案增至2,068宗。

日本放送協會（NHK）報道，截至4月13日凌晨12時22分，國內新增500宗確診個案；前一天新增743宗，打破單日新高，目前累計增至7,399宗。當中，該國最多人確診的東京都累計確診2,068個。其次是大阪府，有811個。連同郵輪「鑽石公主號」的712名確診乘客與船員，日本累計病例總共有8,111宗。

該國累計149個死亡病例，包括在國內感染的137人，以及「鑽石公主號」的乘客12人。日本有714人康復出院，加上「鑽石公主號」上的639名乘客和船員，累計康復病例有1,353宗。

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法國：法國4月12日公布，新增561宗死亡個案，累計增至14,393宗，增幅是最近4日以來最少。入住深切治療部的人數連續第4日減少，減少38人，減至6,845人。確診個案增加2,937宗，累計增至132,591宗，增幅為4月5日以來最少。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）數據顯示，該國在4月12日新增2,821個確診個案，較前一天新增的4,133宗少，全國累計增至120,479個。死亡個案新增129個，累計增至2,673個。

約翰斯・霍普金斯大學的即時統計數據顯示，德國目前125,452人確診，2,871人死亡，57,400人康復。

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土耳其：衞生部稱4月12日新增4,789宗確診病例，累計56,956個；新增死亡個案97個，累計增至1,198個。此外在累計確診個案中，有3,446人痊癒。

英國：衛生部門4月11日公布，新增737宗死亡個案，累計增至10,612宗，成為繼美國、西班牙、意大利和法國之後，死亡人數第5多的國家。據美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間上午7時25分，確診個案累計增至85,206宗。

泰國：該國4月12日新增33個確診個案及3個死亡個案，累計確診個案增至2,551個，累計死亡個案增至38個。全國目前有1,218人已經康復出院。

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印度：該國4月12日新增827宗確診案例，累計增至8,356宗。死亡個案新增31個，累計增至273個。康復人數累計972人。

韓國：中央防疫對策本部4月12日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增32個。單日新增確診病例原為50名左右，近日出現減少趨勢。全國累計確診案例數增至10,512個。死亡病例新增3個，累計增至214個。康復並解除隔離的病例新增125個，累計7,368個。

對策本部10日表示，境內累計有91宗感染個案在康復並解除隔離後，再次對病毒測試呈陽性反應。慶尚北道奉化郡一家療養院有最多相關個案，院內36名康復病人中，有18人複檢後呈陽性反應。