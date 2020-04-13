【新冠肺炎】美媒引述醫生稱病毒或2019年12月起在加州傳播

根據美國疾病預防和控制中心（CDC）以及加州地方衛生部門收集到的數據，有跡象顯示加州新冠病毒較外界所相信，還要早數周開始在當地傳播。

美國加州於3月19日進入緊急狀態。圖為洛杉磯街道上行人寥寥無幾。（AP）

根據它們的數據，首2個在加州的確診個案1月26日公布，2名病人都是來自疫情出現初期的地方——中國武漢。他們曾到洛杉磯以及橙縣。但2至3月兩個出現在在三藩市灣區的死亡個案讓科學家相信，病毒可能最早12月已在加州出現。

美國《洛杉磯時報》報道，身為醫生的聖克拉拉縣（Santa Clara County）行政長官傑夫・史密斯（Jeff Smith）說：「病毒可能在我們的社區已傳播了一段時間。」他說有可能自12月已開始。

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史密斯解釋說，人們那時沒有察覺的原因是，當時美國處於嚴重的流行性感冒季節，「它的病徵跟流感非常相似，如你患上新冠肺炎後病徵溫和，你不會注意，你甚至不會去看醫生。醫生亦不會進行檢測，因為他們假定你患流感。」

他說：「當公共衛生官員嘗試追蹤疫情源頭……我們不能找得到，特別是接觸者。這意味着病毒已在社區中——這並非如CDC所懷疑的，只有中國（有這個病毒）以及由與中國有連繫的人傳播。」