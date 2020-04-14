【一分鐘看世界】美國經濟5月重啟？日本疫情中奇景、約翰遜出院

今天是4月14日，在這個稍涼的早上，你需要知道的國際新聞：

美國經濟5月重啟?

美國總統特朗普（Donald Trump）4月10日在白宮簡報會上表示，14日將宣布成立一個重啟美國經濟委員會，邀請跨黨派的政界、商界及其他人士參與，向白宮提出何時及如何重開經濟和幫助經濟復興的重大決策建議。有知情人士透露，美國總統特朗普私底下希望在5月1日前重啟美國經濟活動，不少官員都支持此立場，但多位官員與專家警告稱，如經濟過快恢復正常狀態，第二波疫情可能會重擊該國。（按此閱讀更多）

新冠肺炎：新型冠狀病毒肺炎在美國肆虐，全美確診個案逾55萬個。圖為特朗普4月10日在白宮舉行記者會。（Reuters）

石油減產僅治標？

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等國家經過4天會議後，在4月12日達成協議，每日大幅減產石油共970萬桶，以穩定油價，減產幅度是歷來最大。美俄沙特對協議表示支持，美國總統特朗普（Donald Trump）更聲稱這「大協議」能「拯救過百上千的能源職位」，但外界懷疑措施是否足夠……（按此閱讀更多）

石油減產：石油輸出國組織與俄羅斯等國家4月12日達成協議，每日大幅減產石油共970萬桶，以穩定油價。圖為2019年10月一名沙特阿美員工騎自行車。（Reuters）

美抗體檢測

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國肆虐，全美確診個案逾55萬個。華府正研究多個方案應對，包括對有病毒抗體的美國人發放「免疫證明」。美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）4月10日宣布將為1萬名健康的志願人士進行檢測，究竟甚麼是抗體檢測、檢測又有何作用？……（按此閱讀更多）

新冠肺炎：抗體檢測能驗出民眾是否存在抗體，以確定誰人免疫，及病毒在人群中的傳播程度。 圖為4月11日戴上口罩的民眾在紐約一家店外排隊等候進入（Getty）

日本疫情中奇景

新冠肺炎在日本蔓延，北海道與札幌市政府4月12日再次宣布進入緊急狀態，部分學校會在14日起停課。繼東京、神奈川及埼玉後，大阪、千葉等府縣均決定自14日起，要求娛樂場所、大型商戶及公共設施關閉，以防疫情擴散。各地途人銳減，形成一幅幅陌生景象……（按此閱讀更多）

約翰遜出院

3月27日確診感染新型冠狀病毒肺炎的英國首相約翰遜（Boris Johnson）4月12日出院，但首相府稱他不會立即重返工作崗位。同日約翰遜亦於社交網站上載片段，感謝照料他的醫護人員。截至4月12日，英國確診人數增至逾8.4萬人，共10,612人死亡，死亡人數突破1萬。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）形容，這是英國黑暗日子……（按此閱讀更多）

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