【一分鐘看世界】美國經濟5月重啟？日本疫情中奇景、約翰遜出院

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今天是4月14日，在這個稍涼的早上，你需要知道的國際新聞：

美國經濟5月重啟?

美國總統特朗普（Donald Trump）4月10日在白宮簡報會上表示，14日將宣布成立一個重啟美國經濟委員會，邀請跨黨派的政界、商界及其他人士參與，向白宮提出何時及如何重開經濟和幫助經濟復興的重大決策建議。有知情人士透露，美國總統特朗普私底下希望在5月1日前重啟美國經濟活動，不少官員都支持此立場，但多位官員與專家警告稱，如經濟過快恢復正常狀態，第二波疫情可能會重擊該國。（按此閱讀更多

新冠肺炎：新型冠狀病毒肺炎在美國肆虐，全美確診個案逾55萬個。圖為特朗普4月10日在白宮舉行記者會。（Reuters）

石油減產僅治標？

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等國家經過4天會議後，在4月12日達成協議，每日大幅減產石油共970萬桶，以穩定油價，減產幅度是歷來最大。美俄沙特對協議表示支持，美國總統特朗普（Donald Trump）更聲稱這「大協議」能「拯救過百上千的能源職位」，但外界懷疑措施是否足夠……（按此閱讀更多

石油減產：石油輸出國組織與俄羅斯等國家4月12日達成協議，每日大幅減產石油共970萬桶，以穩定油價。圖為2019年10月一名沙特阿美員工騎自行車。（Reuters）

美抗體檢測

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國肆虐，全美確診個案逾55萬個。華府正研究多個方案應對，包括對有病毒抗體的美國人發放「免疫證明」。美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）4月10日宣布將為1萬名健康的志願人士進行檢測，究竟甚麼是抗體檢測、檢測又有何作用？……（按此閱讀更多

新冠肺炎：抗體檢測能驗出民眾是否存在抗體，以確定誰人免疫，及病毒在人群中的傳播程度。 圖為4月11日戴上口罩的民眾在紐約一家店外排隊等候進入（Getty）

日本疫情中奇景

新冠肺炎在日本蔓延，北海道與札幌市政府4月12日再次宣布進入緊急狀態，部分學校會在14日起停課。繼東京、神奈川及埼玉後，大阪、千葉等府縣均決定自14日起，要求娛樂場所、大型商戶及公共設施關閉，以防疫情擴散。各地途人銳減，形成一幅幅陌生景象……（按此閱讀更多

約翰遜出院

3月27日確診感染新型冠狀病毒肺炎的英國首相約翰遜（Boris Johnson）4月12日出院，但首相府稱他不會立即重返工作崗位同日約翰遜亦於社交網站上載片段，感謝照料他的醫護人員。截至4月12日，英國確診人數增至逾8.4萬人，共10,612人死亡，死亡人數突破1萬。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）形容，這是英國黑暗日子……（按此閱讀更多

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