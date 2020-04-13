【新冠肺炎】非洲人稱在廣州遭歧視　美媒：北京面對外交危機

多個非洲國家向中國投訴稱有住在廣州的非洲人因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而被歧視。中國外交部稱對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍。對此有美媒在4月13日的報道中以北京面對外交危機作標題。

美國領事館上周對身在中國的美國公民發出建議，就有非裔人士遭受歧視對待警告非裔美國人。領事館指廣州官員下令酒吧及餐廳勿招待非洲人士，因擔心他們已染疫。領事館亦指廣州市迫使那些曾與來自非洲的人接受隔離。一些媒體之後紛紛開始報道非裔人士在廣州生活的情況。

包括美國有線新聞網絡（CNN）及《華盛頓郵報》在內的媒體都報道，非裔族群成為地方政府及衛生部門加強檢疫的對象。當中有交換生或僑民被業主趕走而在天橋露宿，亦沒有酒店、餐廳及商戶願意接待他們，有交換生直言正在挨餓。

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路透社4月12日報道，非洲國家駐華大使致信中國外交部，稱中國政府應該解決他們對非洲人在華遭遇的關切，特別是在中國廣州，一些非洲人遭到「不公的對待以及歧視」。

非洲駐華大使們寫給中國外交部的信中指出，對非洲人的「污名化和歧視」容易給人造成一種印象：好像病毒是非洲人傳播的。信中提出，「駐華非洲大使團要求立刻停止強制性（病毒）檢測、隔離和其它一切針對非洲人的非人道做法」。

4月11日，加納外交部長博奇韋（Shirley Ayorkor Botchwey）表示，她已召見中國大使，表達自己的失望之情，並要求中國採取行動。

肯尼亞外交部也「正式表達了關切」，並補充說，政府正在與中國當局合作解決此事。

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尼日利亞下院領袖格巴賈比亞米拉（Femi Gbajabiamila）召見中國駐尼日利亞大使周平劍，要求中方對此問題解釋。

中國駐津巴布韋大使館4月11日駁斥有關非洲人被故意當作襲擊目標的指稱。「炒作孤立事件是有害的，」它在一份Twitter聲明中表示。「中國對這個國家的所有人，不管是中國人還是外國人，都一視同仁。」

4月12日，中國外交部網站公布發言人趙立堅就「廣東省實施防疫措施涉及非洲國家在華公民有關問題發表談話」，稱中國政府在疫情防控過程中，一貫高度重視保障外國在華人員的生命健康安全，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍。

廣州市外辦主任劉保春4月12日表示，廣州正在對所有入境廣州的人執行防病毒措施，不分國籍、種族或性別。他希望「外國人能像中國人一樣嚴格遵守防病毒規則」。