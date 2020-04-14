【新冠肺炎・最新疫情】全球逾193萬確診個案　死亡人數突破12萬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，德國、法國、意大利、西班牙及美國的確診個案已超越中國，其中美國及印度死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破191萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時統計數據顯示，截至香港時間4月14日晚上8時，全球確診個案累計1,930,780宗。死亡病例突破12萬，達120,450宗。

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印度：衞生和家庭福利部4月14日數據顯示，該國過去24小時新增356個確診個案，累計增至10,363個。死亡個案新增14個，累計增至339個，康復人數累計1,035人。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）4月14日公佈數據顯示，德國確診病例新增2,082個，累計125,098個；新增死亡病例170個，累計2,969個。

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泰國：該國4月14日新增34個確診個案及1個死亡個案，累計確診個案增至2,613個，累計死亡個案增至41個。全國目前有1,405人已經康復出院。

美國：美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字一度顯示確診個案達682,619宗，其後下調至581,679宗。死亡個案達23,604宗。痊癒個案達43,738宗。美國已有2,935,006人接受檢測。

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西班牙：衞生部13日發布數據顯示，西班牙單日新增病例數已降至3月21日以來的最低值。根據衞生部統計，截至當地時間12日晚上9時，西班牙單日新增確診病例3477個，累計169,496個，上一次單日確診病例低於這一數字是3月20日的2,833個；新增死亡病例517個，累計17,489個；新增治癒病例2,336例，累計治癒64,727個。

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意大利：民防局4月13日公布新增566宗死亡個案，累計增至20,465宗。確診個案增帖3,153宗，增至159,516宗。留醫深切治療部的人數連續第10日減少，減至3,260人。

伊朗：衞生部4月13日宣佈，截至當天中午，伊朗新增確診新冠病例1617個，累計確診病例73303個，累計死亡4585人，治癒45983人，病重3877人。

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日本：日本4月13日新增291宗確診個案，國內確診個案增至7,668宗。連同郵輪「鑽石公主號」乘客和船員，以及撤僑包機的乘客，日本確診個案累計有8,394宗。東京新增91宗確診個案，4月7日以來首次單日新增個案少於100宗。

日本同日新增5宗死亡個案，其中2宗來自神奈川縣，其餘個案分別來自埼玉縣、兵庫縣和福岡縣。

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印尼：衞生部4月13日通報，印尼新冠確診病例比前一天增加316個，已連續3天新增確診病例超300個，累計確診病例達4557個，累計死亡399個，累計治癒380個。

馬來西亞：衞生部13日通報，該國當天新增134個確診病例，累計確診病例增至4817個；新增治癒168個，累計2276個；累計死亡77個。

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韓國：中央防疫對策本部4月14日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增27個，累計確診案例數增至10,564個。該國單日新增確診案例連續第2天低於30宗，連續第6天低於50宗。死亡病例新增5個，累計增至222個。康復並解除隔離的病例新增87個，累計7,534個。

對策本部10日表示，境內累計有91宗感染個案在康復並解除隔離後，再次對病毒測試呈陽性反應。慶尚北道奉化郡一家療養院有最多相關個案，院內36名康復病人中，有18人複檢後呈陽性反應。