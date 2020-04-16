【一分鐘看世界】特朗普vs世衛、確診破200萬宗、女領袖抗疫獲讚

今天是4月16日星期四，在這個天晴的早上，你需要知道的國際新聞：
特朗普大戰世衛
美國總統特朗普（Donald Trump）與世界衛生組織（WHO）的矛盾再度加劇，他批評世衛處理新冠肺炎（COVID-19）疫情不力，宣布停止向世衛撥款，惹來多方反對，包括聯合國秘書長、美國富豪比爾蓋茨等，但也有白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）大表贊成，形容世衛「雙手沾滿鮮血」。世衛對華府的決定感到遺憾，但有美媒便引述消息報道，特朗普的盤算其實是以撥款作籌碼，換取更多美國人員進入各個國際組織，抗衡中國在全球不斷增加的影響力……（按此閱讀更多）
特朗普再次指摘世衛抗疫不力，圖為4月14日他出席記者會（Getty）
全球確診破200萬宗
新冠肺炎疫情還未降溫，全球確診升破200萬宗，其中美國佔逾60萬宗病例，新加坡打破單日確診新高，法國戴高樂號航母戰鬥群亦有超過600人受感染，而全球累計死亡人數已超過12萬人，有哈佛學者稱，社交距離措施或需實施至2022年。疫情重創全球經濟，國際貨幣基金組織（IMF）發表對各國的經濟預測，許多國家經濟將在2020年出現負增長，包括美國、歐洲多國等，中國和印度則將保持正增長……（按此閱讀更多）
女領袖抗疫獲讚
新冠肺炎疫情考驗全球領袖，哪些領袖獲得稱讚？美國有線新聞網絡（CNN）和《福布斯》（Forbes）分別在4月15日和4月13日刊出文章，大讚一班女領袖在抗疫期間的表現，她們包括德國的默克爾（Angela Merkel）、新西蘭的阿德恩（Jacinda Ardern）、台灣的蔡英文等……（按此閱讀更多）
美國有線新聞網絡（CNN）4月15日刊出文章，大讚一班女領袖在抗疫期間的表現（網站截圖）
疫情下的悲慘動物
在疫情之下，不單人類受害，還有一班動物，在美國，紐約市民居家避疫，數百餐廳關門，就連依靠餐廳廚餘維生的老鼠也餓昏，出現老鼠吃幼鼠求生的場面；在德國，有動物園要公開籌款，負責人表示，在最差的情況下，他們將可能要用部分動物去餵飼其他動物……（按此閱讀更多）
拜登再獲重量級黨友支持
美國在11月舉行的總統選舉，現任總統特朗普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden）的對決已成定局，後者連日獲多名民主黨重量級人物表態支持，最新加入的就有女參議員沃倫（Elizabeth Warren）……（按此閱讀更多）
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