【一分鐘看世界】特朗普vs世衛、確診破200萬宗、女領袖抗疫獲讚

即時國際
撰文：
最後更新日期：

今天是4月16日星期四，在這個天晴的早上，你需要知道的國際新聞：

特朗普大戰世衛

美國總統特朗普（Donald Trump）與世界衛生組織（WHO）的矛盾再度加劇，他批評世衛處理新冠肺炎（COVID-19）疫情不力，宣布停止向世衛撥款，惹來多方反對，包括聯合國秘書長、美國富豪比爾蓋茨等，但也有白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）大表贊成，形容世衛「雙手沾滿鮮血」。世衛對華府的決定感到遺憾，但有美媒便引述消息報道，特朗普的盤算其實是以撥款作籌碼，換取更多美國人員進入各個國際組織，抗衡中國在全球不斷增加的影響力……（按此閱讀更多

特朗普再次指摘世衛抗疫不力，圖為4月14日他出席記者會（Getty）

全球確診破200萬宗

新冠肺炎疫情還未降溫，全球確診升破200萬宗，其中美國佔逾60萬宗病例新加坡打破單日確診新高法國戴高樂號航母戰鬥群亦有超過600人受感染，而全球累計死亡人數已超過12萬人，有哈佛學者稱，社交距離措施或需實施至2022年。疫情重創全球經濟，國際貨幣基金組織（IMF）發表對各國的經濟預測，許多國家經濟將在2020年出現負增長，包括美國、歐洲多國等，中國和印度則將保持正增長……（按此閱讀更多

女領袖抗疫獲讚

新冠肺炎疫情考驗全球領袖，哪些領袖獲得稱讚？美國有線新聞網絡（CNN）和《福布斯》（Forbes）分別在4月15日和4月13日刊出文章，大讚一班女領袖在抗疫期間的表現，她們包括德國的默克爾（Angela Merkel）、新西蘭的阿德恩（Jacinda Ardern）、台灣的蔡英文等……（按此閱讀更多

美國有線新聞網絡（CNN）4月15日刊出文章，大讚一班女領袖在抗疫期間的表現（網站截圖）

疫情下的悲慘動物

在疫情之下，不單人類受害，還有一班動物，在美國，紐約市民居家避疫，數百餐廳關門，就連依靠餐廳廚餘維生的老鼠也餓昏，出現老鼠吃幼鼠求生的場面；在德國，有動物園要公開籌款，負責人表示，在最差的情況下，他們將可能要用部分動物去餵飼其他動物……（按此閱讀更多

拜登再獲重量級黨友支持

美國在11月舉行的總統選舉，現任總統特朗普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden）的對決已成定局，後者連日獲多名民主黨重量級人物表態支持，最新加入的就有女參議員沃倫（Elizabeth Warren）……（按此閱讀更多

必看話題文章

【韓國選舉】文在寅抗疫日記：扭轉乾坤的奇跡四十天

【美國派錢】美媒：支票要加印特朗普大名　或因此延誤發放

韓美女YouTuber靠生吃章魚鯨吞昆蟲爆紅　被轟虐待動物終刪除影片

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。