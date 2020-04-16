【美國大選】沃倫宣布支持拜登　代表民主黨出戰總統選舉

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美國在11月舉行的總統選舉，現任總統特朗普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden）的對決已成定局，後者連日獲多名民主黨重量級人物表態支持，最新加入的就有女參議員沃倫（Elizabeth Warren）。

沃倫4月15日於Twitter上載短片，正式支持黨內初選的競爭對手拜登代表民主黨出戰，她表示同感非常重要，而且在這個危機時刻，下一任總統有責任回復美國人對良好而有效率政府的信任。

她認為拜登差不多畢生奉獻於公職，了解一個有誠信、效率和熱心的政府可以拯救生命和民眾的生活，因此大家無法再讓特朗普繼續危害每個美國人，所以決定支持拜登成為總統候選人。

拜登隨即留言回應，感謝沃倫的支持，稱現時為國家的精神而戰，並形容沃倫為最勇敢的戰士，他希望可以擊敗特朗普，建立一個為民眾服務的政府，而不是只為富裕階段或有關係人士建立關係。

拜登除了獲沃倫支持外，另一主要對手、資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）及前總統奧巴馬（Barack Obama）亦已公開向拜登投下信心一票。

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