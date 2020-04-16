【美國大選】沃倫宣布支持拜登　代表民主黨出戰總統選舉

美國在11月舉行的總統選舉，現任總統特朗普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden）的對決已成定局，後者連日獲多名民主黨重量級人物表態支持，最新加入的就有女參議員沃倫（Elizabeth Warren）。

沃倫4月15日於Twitter上載短片，正式支持黨內初選的競爭對手拜登代表民主黨出戰，她表示同感非常重要，而且在這個危機時刻，下一任總統有責任回復美國人對良好而有效率政府的信任。

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee — Elizabeth Warren (@ewarren) April 15, 2020

她認為拜登差不多畢生奉獻於公職，了解一個有誠信、效率和熱心的政府可以拯救生命和民眾的生活，因此大家無法再讓特朗普繼續危害每個美國人，所以決定支持拜登成為總統候選人。

拜登隨即留言回應，感謝沃倫的支持，稱現時為國家的精神而戰，並形容沃倫為最勇敢的戰士，他希望可以擊敗特朗普，建立一個為民眾服務的政府，而不是只為富裕階段或有關係人士建立關係。

拜登除了獲沃倫支持外，另一主要對手、資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）及前總統奧巴馬（Barack Obama）亦已公開向拜登投下信心一票。