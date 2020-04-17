【一分鐘看世界】中美爭拗不休、韓國會選舉、美療養院慘況

今天是4月17日星期五，為忙碌的一周劃上句號前，你需要知道的國際新聞：

先抗疫，後追究？

新型肺炎蔓延全球，至今有超過210萬人確診，最少14萬人身亡。疫情除了造成人命及經濟損失外，亦導致外界對世衛出現信心危機，以及中國與多國之間的口誅筆伐：華府國防部指北京至今都沒有披露病毒的相關資料，英國外相則直言中國會有「棘手問題」需要面對，法國議員就不滿中國駐當地使館的言論。

不過法國總統馬克龍認為各國應停戰，共同抗疫，但他與其他G7領袖都認為有必要改革世衛，而世衛官員和美國駐華大使認為現在並非大興問罪之師的時候……（按此閱讀更多）

新型肺炎：世衛在這場疫情中成為眾矢之的，當局承認有不足，而G7領袖則認為有必要推動改革。（Reuters）

美國的恐怖疫情

美國的確診新型肺炎數字持續上升，但疫情或開始放緩，紐約州決定延長封城令至5月中，多名州長亦呼籲大家戴口罩，減少病毒擴散機會。不過在情況逐漸向好的同時，悲劇仍繼續上演，當地有超過9000名醫護人員確診，另外有療養院的停屍間堆滿遺體，令疫情的實際數字可能超乎想像……（按此閱讀更多）

新型肺炎：紐約州是美國疫情最嚴重的州份，但當地近日的住院或單日喪生人數開始回落，令抗疫帶來曙光。（Reuters）

一場疫情成為文在寅救星？

韓國在4月15日舉行大選，總統文在寅領導的共同民主黨大勝，而朝鮮前駐英國公使太永浩成功為最大在野黨奪得一席，創下首名脫北者晉身國會。不過從整體形勢而言，共同民主黨成為超級執政黨，令文在寅施政消除障礙。但他在大勝的背後，最大功臣卻可能是新型肺炎疫情……（按此閱讀更多）

Banksy的「WFH」

英國受到新型肺炎疫情影響，全國民眾都要留在家中，連身分成謎的當代街頭藝術大師Banksy亦不例外，結果他把家中變成「藝術室」，不過他的妻子就似乎為此大感頭痛……（按此閱讀更多）

遲來的道歉

新型肺炎疫情連月重創意大利，確診個案迫近17萬宗，超過2.2萬人身亡。歐盟委員會主席馮德萊恩承認，意大利在疫情爆發初期，歐洲的取態令對方失望……（按此閱讀更多）

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