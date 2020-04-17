【一分鐘看世界】中美爭拗不休、韓國會選舉、美療養院慘況

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今天是4月17日星期五，為忙碌的一周劃上句號前，你需要知道的國際新聞：

先抗疫，後追究？

新型肺炎蔓延全球，至今有超過210萬人確診，最少14萬人身亡。疫情除了造成人命及經濟損失外，亦導致外界對世衛出現信心危機，以及中國與多國之間的口誅筆伐：華府國防部指北京至今都沒有披露病毒的相關資料英國外相則直言中國會有「棘手問題」需要面對法國議員就不滿中國駐當地使館的言論

不過法國總統馬克龍認為各國應停戰，共同抗疫，但他與其他G7領袖都認為有必要改革世衛，而世衛官員和美國駐華大使認為現在並非大興問罪之師的時候……（按此閱讀更多

新型肺炎：世衛在這場疫情中成為眾矢之的，當局承認有不足，而G7領袖則認為有必要推動改革。（Reuters）

美國的恐怖疫情

美國的確診新型肺炎數字持續上升，但疫情或開始放緩，紐約州決定延長封城令至5月中多名州長亦呼籲大家戴口罩，減少病毒擴散機會。不過在情況逐漸向好的同時，悲劇仍繼續上演，當地有超過9000名醫護人員確診，另外有療養院的停屍間堆滿遺體，令疫情的實際數字可能超乎想像……（按此閱讀更多

新型肺炎：紐約州是美國疫情最嚴重的州份，但當地近日的住院或單日喪生人數開始回落，令抗疫帶來曙光。（Reuters）

一場疫情成為文在寅救星？

韓國在4月15日舉行大選，總統文在寅領導的共同民主黨大勝，而朝鮮前駐英國公使太永浩成功為最大在野黨奪得一席，創下首名脫北者晉身國會。不過從整體形勢而言，共同民主黨成為超級執政黨，令文在寅施政消除障礙。但他在大勝的背後，最大功臣卻可能是新型肺炎疫情……（按此閱讀更多

Banksy的「WFH」

英國受到新型肺炎疫情影響，全國民眾都要留在家中，連身分成謎的當代街頭藝術大師Banksy亦不例外，結果他把家中變成「藝術室」，不過他的妻子就似乎為此大感頭痛……（按此閱讀更多

遲來的道歉

新型肺炎疫情連月重創意大利，確診個案迫近17萬宗，超過2.2萬人身亡。歐盟委員會主席馮德萊恩承認，意大利在疫情爆發初期，歐洲的取態令對方失望……（按此閱讀更多

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