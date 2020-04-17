【新冠肺炎】尼日利亞執行禁足令18人被殺　數字高過染疫亡

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，尼日利亞（Nigeria）截至周四（16日）累計407宗確診個案，共12人不治；當地國家人權委員會（National Human Rights Commission）表示，安全部隊在執行防疫封鎖令期間至少18人被殺，數字較因染疫死亡的還要多。

非洲人口最多的尼日利亞為了阻截疫情傳播，在首都阿布賈（Abuja）、商業重鎮拉各斯（Lagos）和相鄰的奧貢州（Ogun）實施禁足令。委員會的報告指出，共收到105封針對安全部隊侵犯人權的投訴信，包括8宗有記錄的動用私刑導致18人死亡事件，當中8人疑為西北卡杜納州的懲教人員所害，7人被指遭警員殺害，另外3宗命案則涉及軍方與埃邦伊州特遣隊（Ebonyi State Task Force）。

同時，還有33宗涉嫌虐待的個案，以及13宗涉嫌勒索。報告批評執法人員過度使用武力，嚴重侵犯人權，「這顯示了他們濫權以及完全漠視生命。」

警方發言人姆巴（Frank Mba）回應稱，委員會的指控過於籠統含糊，「他們應該拿出被指遭警方殺害者的詳細資料，諸如人數、姓名及遇害地點等，好讓我們採取適當行動。警方將繼續專業地執行防疫禁令，不會容忍任何對他人的虐待或違法行為。」

（綜合報道）