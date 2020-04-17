【新冠肺炎】美媒：中國加強管制出口　美企醫療用品無法通關

《華爾街日報》4月16日引述美國國務院備忘錄報道，中國4月以確保品質為由加強出口管制，美國廠商在中國生產的醫療物資無法通關，影響全球對抗新型冠狀病毒（COVID-19）疫情。

報道指，上海一名副市長告知美國3M公司，上海市依賴3M在當地生產的N95口罩抗疫，缺乏可行的替代方案。這名官員暗示，需要北京下指示才有可能解決3M口罩清關問題。

美國醫療器材製作公司珀金埃爾默（PerkinElmer）的140萬套病毒檢驗試劑也因欠缺中國新規定要求的證書，在江蘇省蘇州市的廠區無法出貨。

美國新冠肺炎疫情：美國媒體4月16日報道，中國在4月實施的出口新規定影響全球抗疫。圖為加州三藩市一個巴士站的告示牌，提醒民眾留在家中。（AP）

報道還引述供應商和中間商指出，中國以確保醫療產品質量為由頒布出口新規，在全球最需要防疫物資的時刻製造瓶頸。美國國務院在本周發出的備忘錄表示，中國新政策打亂全球應對疫情最需要的醫療產品供應鏈。

美國伊利諾州統籌醫療物資採購的副州長米切爾（Christian Mitchell）稱，不止一間供應商告訴他，中國出貨預計延後6到10天。他表示：「沒有適當的防護裝備，我們的醫護人員每天都暴露（在危機中），這是我們目前的醫療體系與深切治療部（ICU）病房體系這艘船的新漏洞」。

知情人士指，美國駐中國外交人員在近數周成立工作小組，協助美國企業、各州與聯邦政府採購及運送口罩、手套與呼吸器等醫療物資。