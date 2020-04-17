【新冠肺炎】安倍晉三：醫療物資依賴中國是問題

日本首相安倍晉三4月17日晚上召開記者會說明新型冠狀病持肺炎（COVID-19）疫情並回答記者提問時表示，關於口罩、防護服等國內短缺的醫療物資，他指出「有着很大程度上依賴中國的問題」。

圖為日本首相安倍晉三4月17日在首相官邸出席記者會時的情形。（AP）

安倍今晚在首相官邸召開記者會說明疫情以及發布緊急事態宣言的理由，是因為出現人口從受感染者眾多的城市地區往地方的情況，絕對要避免有關情況。此外他就現金發放出現問題道歉，稱「責任在我自身，向各位國民深表歉意。」

有日媒記者問到，日本對WHO的金援是否須重新調整。安倍答說，他在G7領袖視訊會議表示，國際社會仍需以WHO為中心一致抗疫，可以說目前能處理疫情的國際組織只有WHO，不過，WHO的功能確實有必要受到充分的檢視。

安倍表示，各界對WHO的看法有很多，有人質疑WHO在政治上不中立，日本的立場一直是強力要求應讓台灣以觀察員的身份參與，不該具政治性，而是要徹底守護每個人的健康才對。

安倍說，抗疫的第一線仍須有WHO的合作才行，日本完全沒考慮要斷絕給予WHO的分擔費用，而是應該好好予以支持，至於有關WHO的問題點、課題，等疫情平息後再好好檢視。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月11日，大阪市中心，從航拍照片可見實際出入的人流較已往平日相當少。（Reuters）

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