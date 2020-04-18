【新冠肺炎・疫情】全球逾15萬死　新加坡新增942確診創單日新高

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、西班牙、意大利、法國、德國和英國的確診個案已超越中國，其中美國確診個案已是排名第二的西班牙的3.5倍。全球累計確診病例升破224萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月18日下午1時38分，全球新增確診病例4,112‬個，累計確診病例為2,244,303個，新增死亡病例397‬個，累計死亡病例154,219個。全球痊癒人數累計有569,699人。

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美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月18日下午1時43分，美國確診個案增至702,164宗，新增2,458‬宗。死亡個案達37,054宗，增加281宗。痊癒個案達59,630宗。美國已有3,574,392人接受檢測。

根據路透社統計，美國全國確診個案單日增加30,884宗，累計超過70萬宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）4月18日公布數據顯示，德國確診病例新增3,609個，累計137,439個；死亡病例新增242個，累計4,110個。

日本：日本放送協會4月18日報道，該國新增249個確診個案。國內確診個案突破1萬個，增至10,098個。連同郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，日本確診個案達10,810個。東京確診個案新增181個，累計增至2,975個。

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新加坡：4月17日新增623個確診個案，累計確診個案增至5050個。此外該國新增1個死亡個案，令累計死亡個案增至11個。

英國：政府18日報告，該國衛生部已初步確定新增942例病例，再破單日最高增幅紀錄，累計確診5992例。新增病例絕大多數都是住在外來勞工宿舍的工作準證持有者。本地病例則持續減少，18日有14名新加坡本地公民或永久居民確診。

新冠肺炎疫苗料在2021年前都不會面世，而世衛前孕產婦、新生兒、兒童和青少年衛生司司長科斯特洛（Anthony Costello）稱，英國在此之前或會有6波疫情。

印度新冠肺炎疫情：圖為4月16日印度新德里新冠肺炎死者的親屬用繩將遺體放入新挖的墳墓中。（AP）

法國：法國國防部長帕利（Florence Parly）4月17日稱該國航母戴高樂號（Charles de Gaulle）上2,300名船員中，有一半已確診患上新冠肺炎。

她向國會表示，在2,010個檢測結果中，有1,081個樣本對測試呈陽性反應。此外她補充說，艦上545名船員有徵狀，24人已入院。

西班牙：西班牙4月17日新增確診個案5,252宗，累計確診個案增至188,068宗。新增死亡個案585個，累計總死亡人數增至19,478人。不過這個數字跟該國4月初單日錄得900人死亡相比已顯著回落。

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俄羅斯：該國確診個案再創單日新高。全國4月17日新增4,070確診個案，令累計確診個案增至32008個。死亡個案新增41個，累計死亡個案增至273個。痊癒個案286個，累計痊癒個案2590個。

意大利：民防局4月17日公布新增575宗死亡個案，增至22,745宗。確診個案增加3,493宗，增至172,434宗。留醫深切治療部人數減少至2,812人，連續第14日下跌。累計有42,727人出院。

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伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月17日公布，該國過去24小時新增1,499個確診個案，累計79,494個，死亡個案新增89個，累計4,958個。

印尼：衞生部17日公布，該國新增確診病例有407個，累計確診病例增至5923個；死亡病例增加24個，累計死亡520個；新增治癒個案有59個，令累計痊癒個案增至607個。

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韓國：中央防疫對策本部4月18日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增18宗，累計確診案例數增至10,653宗。這是該國的單日新增病例數在近2個月以來，首次少於20宗。死亡病例新增2宗，累計增至232宗。康復並解除隔離的病例新增108宗，累計7,937宗。