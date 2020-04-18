【新冠肺炎】外交部：訂正數據是國際通行做法，不存在瞞報

自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，有關病毒起源的爭論從未停止，而中國17日修訂了新冠肺炎確診及死亡人數，亦引發外界中國是否隱瞞數據的質疑。對此，外交部今天表示，訂正流行性傳染病數據是國際通行做法，中國不存在瞞報；關於病毒源頭問題，外交部則表示要尊重科學。

在外交部於4月17日召開的例行記者會上，有記者提問時稱，有人懷疑新冠病毒源自中國武漢，中方是否同意接待世衛組織專家到訪武漢，調查疫情數據真實性和病毒源頭問題？

中國外交部發言人趙立堅對此回應稱，關於數據真實性問題，武漢市通報了新冠肺炎確診病例數、確診病例死亡數訂正情況。他指，對流行性傳染病數據進行訂正是國際通行做法，此前客觀上存在一些遲報、漏報、誤報的現象，但從不存在瞞報，也不允許瞞報。

中國外交部發言人趙立堅。（網絡圖片）

對於「中方是否同意接待世衛組織專家到訪武漢調查病毒源頭問題」，趙立堅簡單回應說：「關於病毒源頭問題，中方已經多次闡述了立場。」

今天亦有記者提及，蓬佩奧15日接受採訪時稱，我們所知道的是病毒起源於中國武漢，且武漢病毒研究所離那個海鮮市場只有幾英里遠。還有很多情況需要了解，美政府正在努力了解清楚。

趙立堅對此表示，幾天前，美方有人指責中方沒有及時向美方通報疫情信息，現在又炒作病毒來源問題，影射病毒源與武漢病毒研究所有關。「明眼人一看便知，其目的是要把水攪渾，轉移視線，推卸責任。」

趙立堅說：「我們多次講過，病毒溯源是一個嚴肅的科學問題，需要聽取和尊重科學、專業的意見。」