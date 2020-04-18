【新冠肺炎】新加坡外勞宿舍內部曝光　星洲版「籠屋」變病毒溫床

新加坡截至4月18日中午12時已初步確定當天新增942宗新型冠狀病毒肺炎病例，再破單日紀錄最大增幅。當地累計確診個案已達5,992個，衞生部同日發文指出，新增病例絕大多數都是住在外勞宿舍的工作準證持有者。

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衞生部在4月17日出現新增623個病例後指出，558人來自外勞宿舍，但找不到關聯的社區感染個案也逐漸增加。部門承認，他們要找出病例之間的關聯和病源已愈來愈困難。

當地的個案在過去一周增逾1倍，主因是人口密集的外勞宿舍出現群眾感染爆發的情況。這些從外地前來打工的外國人個案，佔新加坡整體個案60%。

新加坡總理李顯龍4月18日在Facebook上發文，稱政府打破外勞宿舍感染鏈需要時間。他在文中指出，所幸宿舍內的病人年輕，他們的徵狀輕微。此外他指出宿舍個案預期會在檢測持續進行期間增加，但政府亦在加強其醫療與隔離措施去應付需求。

當地有逾20萬來自孟加拉、印度及其他亞洲國家的勞工，他們多住在每間房可容納20人的宿舍內。

他們12至20人擠在一間房間，共用廁所。有外勞表示，環境並不衛生。新加坡目前已把部分健康的勞工安置在公共住宅、軍營和工業船隻。

旅遊局表示，考慮用來安置勞工的2艘船為雙子星號（Superstar Gemini）及寶瓶星號（Superstar Aquarius），每艘最多可容納2,000人。