【新冠肺炎・最新疫情】全球231萬人染疫　日本本土病例破1萬宗

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、西班牙、意大利、法國、德國和英國的確診個案已超越中國，本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月19日上午6時40分，全球新增確診病例52,032‬‬個，累計確診病例為2,317,759個，新增死亡病例4,365個，累計死亡病例159,510個。全球痊癒人數累計有592,319人。

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美國：美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月19日上午6時40分，美國確診個案增至732,197宗，新增25,418‬‬宗。死亡個案達38,664宗，增加1,585宗。痊癒個案達64,840宗。美國已有3,690,482人接受檢測。

新加坡：截至4月18日中午12時已初步確定當天新增942宗新型冠狀病毒肺炎病例，再破單日紀錄。新加坡的累計確診個案已達5,992個。衞生部同日發文告指出，新增病例絕大多數都是住在外勞宿舍的工作準證持有者。

英國：截至當地時間4月18日早上9時，新增確診個案5,526個，累計確診個案114,217個 。截至當地時間4月17日下午5時，新增死亡個案888個，累計死亡個案15,464個。

新冠肺炎疫苗料在2021年前都不會面世，而世衛前孕產婦、新生兒、兒童和青少年衛生司司長科斯特洛（Anthony Costello）稱，英國在此之前或會有6波疫情。

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印度：政府4月18日公布新增確診病例957個，累計確診病例14,792個。當地新增死亡病例43個，令累計死亡病例增至488個。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）4月18日公布數據顯示，德國確診病例新增3,609個，累計137,439個；死亡病例新增242個，累計4,110個。

印尼：確診個案已超6000個。新增確診病例325個，累計確診6,248個。該國新增死亡病例15個，累計死亡535個。

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西班牙：衞生部18日公布，該國死亡病例已增逾2萬個（新增565個），令西班牙成為全球其中一個疫情重災區。當地新增確診個案3,658個，累計確診個案增至191,726個。

法國：衞生部18日公布，當地單日多642個死亡病例，累計增至19,323個。在深切治療部的病人數目降至5,833人，為3月31日以來最低，更是連續第10日減少。

意大利：民防保護局18日公布，該國單日新增482宗死亡病例，為4月12日以來最低，累計23,227人不治。新增確診個案3,491個，累計增至175,925個。在過去13日，單日死亡數字和新增個案都保持平穩。

伊朗：衞生部4月18日公布，該國新增死亡病例73個，累計死亡病例增至5,031個。這是當地近日錄得最少死亡個案的一天。伊朗新增確診個案有80,868個。

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俄羅斯：該國確診個案再創單日新高。全國4月17日新增4,070確診個案，令累計確診個案增至32008個。死亡個案新增41個，累計死亡個案增至273個。痊癒個案286個，累計痊癒個案2590個。

瑞士：政府4月18日公布該國死亡個案新增52個，累計已達1,111個。該國新增確診病例326個，令累計確診病例增至27,404個。

韓國：中央防疫對策本部4月19日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增8宗，累計確診案例數增至10,661宗。這是該國的單日新增病例數在近2個月以來，首次出現單為數字。死亡病例新增2宗，累計增至234宗。康復並解除隔離的病例新增105宗，累計8,042宗。

日本：日本放送協會4月19日報道，該國新增584個確診個案。國內確診個案突破1萬個，增至10,433個。連同郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，日本確診個案達11,145個。東京確診個案新增181個，累計增至2,975個。

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