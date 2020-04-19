美國10護士沒N95口罩拒絕入新冠肺炎病房遭醫院停職

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，至今已經超過73萬人確診。在醫療物資供應不足的情況下，醫護人員每天都在冒險致力照料病人。位於美國加州聖莫尼卡（Santa Monica）醫院Providence Saint John's Health Center的10名護士因要求在進入病房時有足夠防護裝備，4月9日被醫院停職。

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院方表示沒N95口罩給護士使用，堅持讓他們使用外科紙口罩。不過有份被停職的護士指出，院內其他保健人員都獲發N95口罩。

院方稱按照美國疾病控制和預防中心（CDC）及世界衛生組織（WHO）的指引，現有安排對他們來說是合理的。

CDC現有政策是建議照顧新冠肺炎病人的醫護人員使用N95口罩或更高級別的人工呼吸器；N95雖是建議中採用的設備，但在呼吸器不足的情況下，他們應戴上外科手術口罩。

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自從有護士拒絕進入病房後，醫院的N95政策改變了。院方稱這是因為醫院已收到更多的N95口罩，以及有關方面開始將它們消毒以供重用。

其中一名護士克來恩（Jack Cline）說：「我已當了25年的護士，我不需要CDC告訴我什麼時候需要用到N95。當有病人正面向着我咳嗽……除非他們提供我一個（N95口罩），否則我不會進去。」克來恩患有糖尿病，免疫系統較正常人為弱。

醫院的人力資源部已與這10名護士分別會面。院方指他們正在放有薪的行政假。然而據說有關他們行為的調查需時數周。在疫情持續之際，醫院人手相當緊張，但他們短期內都無法重返工作崗位。