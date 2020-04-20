【新冠肺炎・各地疫情】全球逾240萬人確診　美國超過4萬人染疫亡

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、西班牙、意大利、法國、德國和英國的確診個案已超越中國，本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月20日上午7時49分，全球新增確診病例63,044個，累計確診病例為2,401,379個，新增死亡病例4,127‬個，累計死亡病例165,044個。全球痊癒人數累計有623,903人。

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美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月20日上午7時49分，美國確診個案增至759,086宗，新增26,889‬‬宗。死亡個案達40,661宗，增加1,997宗。痊癒個案達70,337宗。美國已有3,865,864人接受檢測。

新加坡：新增確診病例596個，該國累計確診個案有6,588個。大部份確診患者都是外勞宿舍的住客。

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英國：截至當地時間4月19日下午4時，該國新增596個死亡病例，累計死亡病例16,060個；單日新增確診病例5,850個，累計120,067個。

比利時：截至當地時間4月19日上午，在過去24小時內，該國新增確診病例1,313個，累計確診病例38,496個，新增死亡病例230個，累計死亡病例5,683個。出院個案有409個。

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印度：該國確診病例已超1.6萬個。衛生部公布，截至香港時間晚上7時30分，印度共新增1,324個確診病例，累計確診病例已升至16,116個。在整體確診個案，死亡個案519個，痊癒出院2,230個。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）4月18日公布數據顯示，德國確診病例新增3,609個，累計137,439個；死亡病例新增242個，累計4,110個。

印尼：4月19日公布確診個案已超6000個。新增確診病例327個，累計確診6575個。該國新增死亡病例47個，累計死亡582個。

阿聯酋：4月19日新增確診病例479個，累計確診個案6781個。該國新增死亡個案4人個，累計死亡病例41個。痊癒個案新增98個，累計1286個。

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西班牙：西班牙：西班牙新增死亡病例數字降至4周最低。衛生部19日公布，當天累計確診個案195,944個，新增確診個案4,218個；累計死亡個案20,453個，新增個案死亡410個；累計痊癒出院77,357個，新增痊癒個案2,695個。

法國：衞生部19日公布，當地單日多395個死亡病例，累計增至19,718個。確診病例累計112,606宗，過去24小時內增加785宗。

意大利：民防保護局19日公布，該國單日新增433宗死亡病例，新增數字為1周以來最低，累計23,660人不治。新增確診個案3,047個，累計增至178,972個。在過去14日，單日死亡數字和新增個案都保持平穩。

伊朗：伊朗：衛生部4月19日公布，在過去的24小時，新增確診病例1,343個，累計確診82,211個;新增死亡病例87個，累計死亡個案5,118個。累計治癒57,023個。

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俄羅斯：4月19日錄得6,060新增確診個案，令累計個案增至42,853個。這是連續8天該國確診個案刷新紀錄。政府公布的死亡個案為361個。

國內疫情「震央」位於首都莫斯科，來到19日，這個城市已錄得24,324個確診個案，以及176個死亡個案。

莫斯科副市長拉科娃（Anastasia Rakova）在17日表示，該市會面對「艱難的數周」。她說疫情的高峰料在未來2至3周來臨。

韓國：中央防疫對策本部4月19日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增8宗，累計確診案例數增至10,661宗。這是該國的單日新增病例數在近2個月以來，首次出現單為數字。死亡病例新增2宗，累計增至234宗。康復並解除隔離的病例新增105宗，累計8,042宗。

日本：日本放送協會4月19日報道，該國新增374個確診個案。國內確診個案突破1萬個，增至10,807個。連同郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，日本確診個案達11,519個。東京確診個案新增3個，累計增至3,082個。

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