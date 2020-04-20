加拿大新斯科舍省槍擊案　冒警槍手為假牙技師　持有數個物業

加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）發生該國有史以來最大規模的槍擊案後，警方4月19日證實已把槍手擊斃。冒警犯案的51歲沃特曼（Gabriel Wortman）是一名假牙技師。

加拿大新斯科舍省發生槍擊案後，警方在4月19日封鎖當地的高速公路。（AP）

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事發於18日晚10時30分左右，沃特曼在小鎮波塔皮克（Portapique）開槍。沃特曼行兇時身穿警員的服裝，駕着一部警車。案件造成17人死亡，當中包括一名在加拿大皇家騎警隊（RCMP）工作23年的女警。

沃特曼在該省分別經營多間牙科診所。雖然他不是警員，卻熱衷於與警務相關的工作。他還經常吹噓自己有翻新舊警車的愛好。

沃特曼的舊客戶約內斯（Blaize Jones）稱記得沃特曼說過，他從拍賣行買到過舊警車。他認為沃特曼事發時是開着一部看起來很像警車的車輛以及穿着一套加拿大皇家騎警隊的制服。

圖為4月19日加拿大新斯科舍省槍擊案發生後，法醫辦公室的工作人員將一具陳屍油站的遺體移走。（AP）

在科爾切斯特縣（Colchester County）代表波塔皮克的議員塔葛格特（Tom Taggart）說，他對沃特曼認識不深，只在後者就地方事務來電時交談過幾次。他稱知道沃特曼在波塔皮克灘路（Portapique Beach Road）旁的「美麗的大屋」。

葛爾特說，槍手在接近達特茅斯（Dartmouth）的哈利法克斯（Halifax）工作。他將時間分配在哈利法克斯及波塔皮克的住所。

加拿大廣播公司報道，沃特曼在波塔皮克有3個物業，並在達特茅斯有一間假牙診所，以及2個物業。