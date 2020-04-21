【新冠肺炎・措施】德慕尼克啤酒節取消　部分國家管制隨齋月收緊

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

圖為2019年9月21日德國慕尼克啤酒節活動中，眾人一同舉杯的情況。不過如此歡樂的場面，不會在2020年重現。（Reuters）

德國：巴伐利亞州（Bavaria）政府4月21日宣布，取消原定9月19日至10月4日舉行的慕尼黑啤酒節（Oktoberfest）。州長澤德（Markus Soeder）與慕尼黑市長會面後指，已確定舉行這活動的風險實在太大。

慕尼黑啤酒節被稱為全球大型民俗節日活動之一，本預料會吸引數百萬遊客前來。

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美國：南卡羅來納州、田納西州和喬治亞州4月20日分別宣布放寬限制措施。南卡羅來納州的非必要零售購物商店將會重開。田納西州的居家令4月30日屆滿後不會延長，商店下周可以重開。喬治亞州部份非必要商店4月24日起重開。

俄羅斯：勝利日閱兵儀式受疫情影響。普京4月16日表示，會將原定5月9日舉行的莫斯科紅場（Red Square）勝利日閱兵儀式延期。目前尚未公布更動後的確實日期。國防部紅星電視台（Zvezda）20日指，所有在莫斯科參與儀式綵排的士兵會被送回全國各地的常駐地，接受為期14天的隔離。國防部沒有說明，隔離措施是不是預防性質，或是有任何士兵已生病或在接受觀察。

印尼：總統佐科維多多（Joko Widodo）4月21日指，印尼會在5月穆斯林齋戒月結束時，禁止民眾從城市回鄉這項傳統。衛生專家曾警告，如果容許大量民眾在齋戒月後回鄉，可能會加速疾病傳播。印尼是全球穆斯林人口最多的國家，去年有1,950萬人在齋戒月後返鄉。

韓國：政府4月21日宣布下周起將針對違反居家隔離規定的人士實施佩戴「放心手環」（電子手環）的措施，具體方案最遲會本周末公布。違反居家隔離規定的行為包括擅自離開進行隔離的居所以及不接確認電話，但實施這項措施須獲得本人同意。政府對於不同意佩戴手環的人會加強監管，包括到其進行隔離的居所突擊檢查，以及透過電話詢問。

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巴勒斯坦：總理阿什提耶（Mohammed Ishtaye）20日宣布，批評就西岸地區一些緊急措施有系統地放寬。齋月期間清真寺及婚禮場所等關閉。派對、節日以及大型早餐會都不準舉行。

位於沒有感染個案，或是感染個案有關的地方的企業，包括農業、食品、私營手工藝公司，如員工不足3人，都可恢復營運。營業時間僅限在周五及周六，從早上10時至下午5時。巴勒斯坦是在伯利恆3月5日出現第一個確診個案後宣布進入緊急狀態30天，然後再延長30天。

奧地利：總理庫爾茨（Sebastian Kurz）稱內閣部長們會捐出1個月薪金予抗疫組織。政府4月20日稱內閣部長們藉此展示，跟那些在疫情期間失業的人團結在一起。

西班牙：西班牙首相桑切斯（Pedro Sánche）4月18日發表講話時說，政府將向國會請求將國家緊急狀態進一步延長2周至5月9日。但從4月27日開始，政府將視各地區情況對一些限制性措施予以放鬆，如在一定條件下允許12歲以下兒童出門散步等。

加拿大：總理杜魯多（Justin Trudeau）4月18日宣布，連接美國的邊境會延長封閉30天，以保障雙方民眾安全。美加兩國在3月同意封閉邊境，禁止所有非必要往來。有關措施原定4月21日到期，杜魯多表示，渥太華與華府達成協議，決定延長措施30天。

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伊朗：伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）4月19日在Twitter發文，更在推文中標籤美國總統特朗普（Donald Trump）稱伊朗會在幾個月開始出口呼吸機。同時他寫道，所有人需要做的就是停止干涉他國事務，尤其是伊朗事務。同時，伊朗絕對不會接受任何美國從政人士的建議。

印度：新德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）19日宣布，20日德里的封鎖將繼續施行。在4月27日舉行檢討會議前都不會有任何放鬆。此前，印度中央政府宣布延長全國封鎖至5月3日並推出指引，部分地區在4月20日之後可視情況逐步放寬封鎖。

他說德里有11個區而所有區都是疫情熱點，根據中央政府的意見，受病毒污染的地區都不能放寬政策。

日本：政府20日在臨時內閣會議上重新通過決議，將本月7日確定的總額108萬億日圓經濟刺激計劃的規模擴大至117萬億日圓。內閣會議同時還批准經修訂的2020年補充預算案。

依照之前經濟刺激計劃的現金補貼部分，日本政府原計劃向低收入和收入大幅下降的家庭發放30萬日圓現金補貼，預算約為4萬億日圓；新計劃補貼範圍擴大至全體國民，預算上調至12.9萬億日圓，是原計劃的3倍多。

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