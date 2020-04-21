英媒引述中共消息：朝鮮領導人金正恩據信並非病重

中共中央對外聯絡部的一位官員4月21日對英媒表示，朝鮮領導人金正恩據信不是病重。同一媒體亦引述韓國政府消息人士指，有關金正恩危殆的報道不實。

此前《每日朝鮮》（Daily NK）報道，金正恩4月12日接受心血管手術。美國有線新聞網絡（CNN）4月21日引述美國官員報道，金正恩接受手術後情況「非常危險」。韓國青瓦台指，朝鮮並無異常動作。

圖為2019年6月30日美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩在分隔韓朝的板門店非軍事區會面並握手。兩人當天亦於韓國總統文在寅碰面，實現美、韓、朝領導人「世紀同框」的歷史性一刻。（Getty）

英國路透社4月21日在報道中指出，鑑於此事敏感，官員拒絕透露身份。中共中央對外聯絡部是與朝鮮打交道的中國主要機構。

美國有線新聞網絡引述直接知情的美國官員指，金正恩接受手術後情況危殆，美國正在監察有關情報。另一名美國官員指，金正恩出現健康問題，但難以評估嚴重程度。

《每日朝鮮》引述朝鮮消息人士報道，金正恩因為過度吸煙、肥胖和過勞而要接受心血管手術，術後於香山郡的別墅休養。

↓↓↓更多金正恩的圖片，請點擊放大觀看：

+ 7 + 6 + 5

韓聯社引述韓國政府一名負責對朝工作的負責人表示，尚沒有線索推測金正恩健康出現問題。負責人提到，金正恩前不久也出席公開活動，質疑對有關報道是否可信。美聯社指，韓國統一部和國家情報院未能確認有關報道。

金正恩在執政以來今年首次缺席參謁錦繡山太陽宮紀念金日成生日的活動，引來各方對金正恩健康問題的猜測。金正恩曾於4月11日主持召開勞動黨政治局會議。