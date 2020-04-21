【美國大選】拜登稱願意選擇米歇爾當搭檔

美國11月將舉行總統大選，前副總統拜登（Joe Biden）勢將代表民主黨出戰，挑戰現任總統特朗普。外界關心拜登會選擇與哪位副手拍檔參選，美國媒體更報道，部分民主黨人希望拜登可以與前總統奧巴馬的妻子米歇爾（Michelle Obama）搭檔。 拜登4月20日接受媒體訪問時被問到有關問題，他表示願意毫不猶豫地選擇前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）作為競選拍檔，形容後者會是強力的副總統，但他也懷疑米歇爾未必想競選。

拜登之前已表明會找一位女性來擔任他的競選拍檔，他4月20日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）KDKA電視訪問時，被問到假如米歇爾表示願意擔任其競選拍檔，他會否選擇米歇爾。拜登回答指：「我會馬上選擇她。」他續說：「她很聰明，她清楚這條路，她真的是很好的女性。而且奧巴馬夫婦是我很好的朋友。」

不過拜登認為米歇爾可能沒有興趣成為副總統，「我不認為她想再次住在白宮附近」。他又表示，現時仍是選擇副總統過程的早期階段，形容「我們才剛剛開始這一過程」。

美國媒體Politico在4月20日報道，雖然米歇爾過去說過不會競選，但部分民主黨人非常希望米歇爾能夠與拜登搭檔，一起挑戰特朗普。