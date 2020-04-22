【新冠肺炎】世衛等抗疫機構近2.5萬電郵密碼流傳網絡

監察網絡極端主義和恐怖份子的國際恐怖組織搜索情報集團（SITE Intelligence Group）指出，近2.5萬組電郵地址和密碼4月19日和20日於網上公開，據稱是屬於世界衛生組織（World Health Organization）等有份對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的組織。

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電郵地址和密碼據稱是屬於世衛、美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）和蓋茨基金會（Gates Foundation）等機構。國際恐怖組織搜索情報集團未能核實電郵和密碼是否屬實。

根據報告，最大批電郵地址和密碼來自國家衛生研究院，有9,938組。其次是美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention），有6,857組。世界銀行（World Bank）有5,120組；世衛有2,732組。武漢病毒研究所也成為目標。

電郵地址和密碼來源未明，最初出現於美國討論區4chan，之後轉載在文字儲存網站Pastebin、社交媒體Twitter以及極右極端主義者的Telegram頻道。

澳洲網絡安全專家波特（Robert Potter）表示，利用網上流傳的電郵地址和密碼能夠成功登入世衛的電腦系統。他指，世衛的密碼保安措施令人震驚，有48人用「password」作為密碼，有人用自己的名字做密碼。他估計，電郵地址和密碼是從暗網的賣家取得，資料或是在2016年的黑客活動外洩。