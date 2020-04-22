【新冠肺炎】美國暫停接收移民保就業　停發綠卡外勞不受限

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致美國經濟迎來衝擊。總統特朗普（Donald Trump）4月21日正式宣布將簽署行政命令，暫停接收移民60天，保障國內就業。新措施主要針對俗稱「綠卡」的永久居民申請人，外勞等簽證則不受限制。

特朗普表示，行政命令只適用於申請永久居民身份的移民，即「綠卡」申請人。措施不會影響持臨時非移民簽證的入境者，例如觀光旅客、商務旅客和外國勞工。特朗普指，最快4月22日簽署命令，部份人士將獲豁免，但未有提供詳情。他也未有提到已經持有移民簽證並在美國找到工作但未入境的人士會否受影響。

路透社引述政府高官報道，白宮考慮採取另一行動，處理持H-1B簽證的技術勞工和其他受政策影響的人士。官員指，行政命令或向牽涉抗疫行業的人士提供豁免，例如農工和協助穩定糧食供應的勞工。

特朗普的入境政策向來備受爭議。疫情爆發前，特朗普基於國家安全原因禁止部份國家的人士前往美國。2018年獲最高法院裁定合法。有法律專家指，法院裁判不代表總統有權發出廣泛的入境禁令，估計新措施有機會面臨訴訟。

過去一個月，美國破紀錄有2,200萬人申領失業救濟金，幾乎完全抵銷經濟大衰退以來創造的就業職位。特朗普聲稱入境限制可以保障就業，但加利福尼亞大學戴維斯分校（University of California, Davis）經濟學教授佩里（Giovanni Peri）指出，研究員普遍認為移民有助刺激經濟增長，增加經濟規模和創造職位，並表示移民威脅美國就業的說法沒有數據支持。